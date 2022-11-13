За оскорбление армии лишат паспорта: Что надо знать про поправки о приобретенном российском гражданстве

Президент России предложил подкорректировать законопроект о гражданстве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

К принятому Госдумой в первом чтении проекту закона о гражданстве добавились поправки от президента страны. Владимир Путин предложил подкорректировать законопроект о гражданстве, в соответствии с которым человека могут лишить свежего паспорта Российской Федерации за дискредитацию армии, призывы к нарушению территориальной целостности РФ, и за участие в деятельности нежелательной НПО.

«Внесенная президентом поправка в части НПО, равно как и по другим упомянутым случаям, очень существенна и абсолютно справедлива», - сообщил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.

Сайт KP.RU обратился за комментарием к главе Национального антикоррупционного комитета Кириллу Кабанову.

- Президент предложил поправки к закону о приобретении гражданства — если тот, кто получил российский паспорт, но работает против России, он перестает быть гражданином РФ?

- Ну вот ты каким-то образом получил российский паспорт. Но в то же время ты создал на территории РФ ячейку ИГИЛ (запрещенной в России) или группу поддержки Украины...

- То есть, если выходец из Азии или Закавказья, подавший заявление на паспорт РФ, в соцсетях занимается дискредитацией российской армии - он кандидат на высылку?

- Да, правильно. Такой человек будет лишаться российского гражданства. И если он призывает к нарушению территориальной целостности РФ — те же меры к нему применяются, его по закону можно будет высылать из страны.

Их до сих пор за их действия никто реально не отслеживал и не наказывал. Распространение русофобской информации в сетях не наказывалось. А это имеет массовый характер.

- Ну и кто их будет «отлавливать»?

- Это работа спецслужб по спящим ячейкам. Большинство гастарбайтеров хамят в своих соцсетях и поливают Россию. Но никто это всерьез не отслеживает и не пресекает. Кто знает, какова официальная зарплата дворника в ЖКХ и сколько гастарбайтер получает на руки? У нас нет нормальной методики регулирования трудовой миграции.

- Ну вот сейчас примут поправки — и что дальше?

- Мы получим возможность усиления контроля за получением российского гражданства. Вопрос в том — как именно мы будем усиливать контроль за мигрантскими потоками. Президент дает механизм контроля. А МВД должен его реализовать.

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