Камеры сняли девушку в черном: Что говорят очевидцы про сильнейший взрыв в центре Стамбула

Ужасный взрыв, прогремевший в турецком Стамбуле, унес жизни шести человек, и ранил еще более полусотни. Фото: REUTERS

Ужасный взрыв, прогремевший в турецком Стамбуле, унес жизни шести человек, и ранил 81 прохожего. Как оказалось, сейчас основной версией произошедшего считается террористический акт.

Как передает «Таймс оф Израэль», президент Турции Реджеп Эрдоган осудил «подлую атаку» и пообещал, что «все ответственные будут найдены и наказаны».

Сейчас Верховный совет по делам радио и телевидения наложили временный запрет на освещение местными СМИ взрыва в Стамбуле. Эта мера уже применялась регулятором ранее после совершения резонансных терактов и крупных катастроф.

Несмотря на это, турецкая пресса уже опубликовала кадр с уличной камеры наблюдения, на котором запечатлена девушка, которая якобы поставила бомбу

Камеры засняли женщину в черном. Фото: Кадр видео

Пока СМИ считают, что это была смертница.

На другом видео с места взрыва, которое оказалось в «Твиттере», видна черная воронка и тела людей, лежащие вокруг.

Одна из гражданок Израиля, видевших взрыв, сообщила, что он произошел с рядом рестораном, который известен как популярное место среди туристов-евреев.

- Я почувствовал удар в спину и оказался в шоковом состоянии. Я услышал настоящий взрыв, и все оказалось в дыму. Потом люди начали разбегаться в стороны, - рассказал о своих впечатлениях еще один выходец из ближневосточной страны.

Бенни Лам, бывший игрок в футбол и тренер из Израиля также оказался очевидцем трагедии. «Мы сегодня приехали в Стамбул и сразу из аэропорта поехали в ресторан, где провели около часа, - рассказал Лам. – Когда мы уже уходили, я услышал взрыв в 30-40 метрах от нас, мы видели людей, летящих в воздухе».

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