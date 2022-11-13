Дмитрий Дибров с женой Полиной оказались в Стамбуле рядом с местом взрыва

Дмитрий Дибров с супругой Полиной. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дмитрий Дибров с женой Полиной проводят выходные в Стамбуле. Супруга телеведущего вышла на связь в соцсетях и поделилась тем, что сейчас происходит в пережившем взрыв городе. Полина опубликовала видео, снятое во время прогулки по центру Стамбула. Супруга телеведущего рассказала, что утром они с мужем проходили по той улице, где произошел теракт.

«В гуще событий. День был ясным и солнечным. После приятного завтрака мы гуляли по улице Истикляль. С нами порядок, соболезную... Домой мы добирались на трамвае и метро, город встал, пробки и суета. На улицах перекрыто, мы отменили вечернюю программу в Стамбуле. Летают вертолеты каждые пять минут, военная техника на улицах», - сообщила Полина.

Полина Диброва рассказала, что сейчас происходит в Стамбуле. Фото: кадр видео.

Взрыв в центре Стамбула прогремел 13 ноября на пешеходной туристической улице Истикляль. По сообщениям турецких властей, на данный момент известно о шести погибших. Еще 53 человека получили ранения. Генеральная прокуратура Стамбула считает произошедшее в городе террористическим актом. По некоторым данным, взрыв мог совершить террорист-смертник.

Пешеходная улица Истикляль - одна из главных туристических достопримечательностей Стамбула. На ней расположено множество бутиков, ресторанов и сувенирных лавок. Кроме того, на улице Истикляль находятся несколько консульств иностранных государств, в том числе Генконсульство России. Также на улице располагаются генеральные консульства Франции, Греции, Нидерландов, Испании, Швеции и Великобритании.

Жена телеведущего уточнила, что они с мужем не пострадали. Фото: кадр видео.

Дмитрий и Полина Дибровы приехали в Турцию 12 ноября. Супруги прилетели в Стамбул без детей. Их сыновья - 12-летний Александр, 8-летний Федор и 7-летний Илья остались в России.