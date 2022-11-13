"Тысячи ребят вернуться в аудитории и будут учиться на отлично": Что даст указ Путина о демобилизации студентов Донбасса

Депутат Государственной Думы РФ, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

Академик РАН, заместитель президента Российской Академии образования Геннадий Онищенко ответил на вопросы политического обозревателя KP.RU Александра Гамова:

… - Геннадий Григорьевич, Владимир Путин поручил провести демобилизацию студентов ДНР и ЛНР, то есть вернуть их к учебе. Я знаю, что академик Онищенко, Герой Труда ДНР, много раз ездил в эти республики и вручал дипломы российского образца студентам вузов Донбасса.

- Да, спасибо за эту справку.

- Представляю, как вы переживали, когда ваших без пяти минут дипломированных специалистов забирали на фронт.

- На протяжении этих восьми лет мобилизовывали студентов не только старших курсов, но и первокурсников. Пока эти республики, эти регионы не входили в состав России.

И даже были случаи гибели среди демобилизованных, среди тех ребят, которые служили в ополчении ДНР.

Поручение президента, касающееся студентов - ещё одно подтверждение того, что новые регионы живут по тем законам, которые действуют на территории нашей России.

- Вы сами заканчивали Донецкий государственный медицинский институт, и сегодня постоянно окунаетесь в эту среду. Скажите, пожалуйста, сколько было призвано в ДНР и ЛНР студентов со всех курсов? Какой здесь порядок цифр?

- Только в Донецке - 19 вузов, 16 из них – это крупные университеты, которые существуют еще со времен Советского Союза.

Ну, для понимания порядка цифр, можно сказать, что только Донецкий медицинский институт в этом году, на разные факультеты, набрал по бюджету около тысячи студентов.

- Но это же не только парни, но и девушки.

- Вы хотите, чтобы я назвал более точные цифры? Ну, тогда давайте так. Как минимум, два десятка тысяч студентов, плюс аспиранты… Были поставлены под ружьё.

А сегодня, после поручения Владимира Путина, все эти молодые люди находятся под действием российского законодательства.

Это даёт им возможность

доучиться и, став дипломированными специалистами в своей области, работать на экономику своих регионов.

- И еще… Я знаю, что вы регулярно созваниваетесь с Донецком, Луганском…

- Завтра утром снова свяжусь - с министерствами, с вузами, да, у меня есть такой порядок – связываться с ними.

- Мы в курсе.

- И узнаем их оценку. Но я и без этого могу сказать, что там поручение Владимира Владимировича восприняли с удовлетворением. Ведь речь идёт о будущем этих регионов.

- Я правильно понимаю, что решение по студентам стало возможным после того, как в России прошла частичная мобилизация.

- Безусловно, перед тем, как Владимир Владимирович принимал это решение, Министерство обороны все посчитало, в этом я уверен.

Это никак не скажется на боеспособности тех войск, которые находятся в зоне специальной военной операции.

- Спасибо вам огромное, профессор, от бывшего студента за такой душевный комментарий. И - всего самого доброго.

- И вам, Александр.

- Будем надеяться, что демобилизованные ребята будут учиться без хвостов.

- Они будут учиться на отлично.

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