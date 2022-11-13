Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика13 ноября 2022 18:35

"Тысячи ребят вернуться в аудитории и будут учиться на отлично": Что даст указ Путина о демобилизации студентов Донбасса

Онищенко заявил, что указ Путина о демобилизации студентов Донбасса вернет за парты тысячи студентов
Александр ГАМОВ
Александр ГАМОВ
Депутат Государственной Думы РФ, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко

Депутат Государственной Думы РФ, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко

Фото: Иван МАКЕЕВ

Академик РАН, заместитель президента Российской Академии образования Геннадий Онищенко ответил на вопросы политического обозревателя KP.RU Александра Гамова:

… - Геннадий Григорьевич, Владимир Путин поручил провести демобилизацию студентов ДНР и ЛНР, то есть вернуть их к учебе. Я знаю, что академик Онищенко, Герой Труда ДНР, много раз ездил в эти республики и вручал дипломы российского образца студентам вузов Донбасса.

- Да, спасибо за эту справку.

- Представляю, как вы переживали, когда ваших без пяти минут дипломированных специалистов забирали на фронт.

- На протяжении этих восьми лет мобилизовывали студентов не только старших курсов, но и первокурсников. Пока эти республики, эти регионы не входили в состав России.

И даже были случаи гибели среди демобилизованных, среди тех ребят, которые служили в ополчении ДНР.

Поручение президента, касающееся студентов - ещё одно подтверждение того, что новые регионы живут по тем законам, которые действуют на территории нашей России.

- Вы сами заканчивали Донецкий государственный медицинский институт, и сегодня постоянно окунаетесь в эту среду. Скажите, пожалуйста, сколько было призвано в ДНР и ЛНР студентов со всех курсов? Какой здесь порядок цифр?

- Только в Донецке - 19 вузов, 16 из них – это крупные университеты, которые существуют еще со времен Советского Союза.

Ну, для понимания порядка цифр, можно сказать, что только Донецкий медицинский институт в этом году, на разные факультеты, набрал по бюджету около тысячи студентов.

- Но это же не только парни, но и девушки.

- Вы хотите, чтобы я назвал более точные цифры? Ну, тогда давайте так. Как минимум, два десятка тысяч студентов, плюс аспиранты… Были поставлены под ружьё.

А сегодня, после поручения Владимира Путина, все эти молодые люди находятся под действием российского законодательства.

Это даёт им возможность

доучиться и, став дипломированными специалистами в своей области, работать на экономику своих регионов.

- И еще… Я знаю, что вы регулярно созваниваетесь с Донецком, Луганском…

- Завтра утром снова свяжусь - с министерствами, с вузами, да, у меня есть такой порядок – связываться с ними.

- Мы в курсе.

- И узнаем их оценку. Но я и без этого могу сказать, что там поручение Владимира Владимировича восприняли с удовлетворением. Ведь речь идёт о будущем этих регионов.

- Я правильно понимаю, что решение по студентам стало возможным после того, как в России прошла частичная мобилизация.

- Безусловно, перед тем, как Владимир Владимирович принимал это решение, Министерство обороны все посчитало, в этом я уверен.

Это никак не скажется на боеспособности тех войск, которые находятся в зоне специальной военной операции.

- Спасибо вам огромное, профессор, от бывшего студента за такой душевный комментарий. И - всего самого доброго.

- И вам, Александр.

- Будем надеяться, что демобилизованные ребята будут учиться без хвостов.

- Они будут учиться на отлично.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Олег Кожемяко - об отводе войск за Днепр: Мы выстоим и в любом случае сломаем хребет нацизму

Губернатор Приморья - с политическим обозревателем KP.RU Александром Гамовым (подробнее)

Леонид Рошаль: Мы отправили в Донецк 300 бронежилетов для врачей, фельдшеров и медиков скорой и МЧС

Президент Национальной Медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии - с политическим обозревателем KP.RU Александром Гамовым (подробнее)

Спецоперация на УкраинеУкраинский кризис: Новости