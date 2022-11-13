Украина добивается катастрофы на Каховской ГЭС

Непрерывные ракетные удары ВСУ по Каховской ГЭС поставили под угрозу и существование гидроэлектростанции
Фото: REUTERS
Непрерывные ракетные удары ВСУ по Каховской ГЭС поставили под угрозу и существование гидроэлектростанции, и сохранность плотины, от которой зависят жизни тысяч людей ниже по течению Днепра. О реальности техногенной катастрофы сообщил глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.
Из-за постоянных ударов по Каховской ГЭС в Херсонской области со стороны украинских войск власти региона заявили о возможной консервации электростанции.
Леонтьев подчеркнул, что украинские части продолжают обстреливать ГЭС все последние дни, стремясь не только вывести ее из строя, но и разрушить плотину. ВСУ наносили ракетные и артиллерийские удары на протяжении ночи на воскресенье, заявил Леонтьев. В результате обстрелов националистов погибли двое мирных жителей, несколько человек ранено.
Зона подтопления
Фото: Алексей СТЕФАНОВ
Несмотря на обстрелы, Каховская ГЭС буквально чудом продолжает работу. Притом что в шлюз дамбы электростанции в минувшие сутки попала ракета «Хаймарс».
При вероятном разрушении плотины жители десятков ближайших населенных пунктов левобережья Днепра окажутся под угрозой затопления (см. схему). Значительная часть жителей Новой Каховки уже вывезена в безопасное место. Ранее были эвакуированы 115 тысяч жителей Херсона.