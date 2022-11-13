Вскрылась правда об испытаниях Западом на Украине психотропов для солдат

Утверждают, что украинские солдаты идут в атаку «под наркотой». Фото: REUTERS

Сначала в соцсетях промелькнули рассказы наших ребят, участвующих в СВО, о том, что украинские солдаты идут в атаку «под наркотой». Похожи на зомби, которых плохо останавливают пули...

Это можно было бы принять за фронтовые байки, но...

Но теперь о том, что разработчики из ряда западных стран испытывали на территории Украины сильные наркотические анальгетики (синтетические обезболивающие), заявил «РИА Новости» главный государственный санитарный врач Луганской Народной Республики Дмитрий Докашенко.

По его данным, речь идет о наркосодержащих «лекарствах против страха», разработанных специально для военнослужащих Североатлантического альянса.

Докашенко, в частности, заявил:

- Подобных препаратов, как назальная форма наркотического анальгетика, до сих пор не было отмечено нигде в мире.

По словам главврача СЭС ЛНР, это суперсовременные разработки, для создания подобного рода препаратов необходимы самые современные и крупные фармацевтические мощности.

- На территории Украины, во всяком случае по той информации, которой мы располагали до 2014 года, конечно, такой базы не было и быть не могло, - констатировал Докашенко, который в 2000-е годы сам активно участвовал в испытаниях различного рода лекарств в незалежной.

По его словам, испытания проводились именно на Украине, а не по месту разработки (то есть на Американском континенте. - Ред.), так как это существенно снижало все возможные расходы. В частности, и добровольцам-испытателям, и специалистам-фармакологам, и медикам можно было платить значительно меньше, чем в Западной Европе или в США либо Канаде. Кроме того, нахождение на территории юго-восточной Украины, в приграничных с Донбассом зонах, недалеко от передовой, снижало до минимума вероятные риски утечки ненужной информации в случае, если при испытаниях что-то пойдет не так.

- Самое главное, что в случае неудачи вот этих исследований их печальные результаты вряд ли были бы приданы столь же быстрой огласке, как если бы подобные опыты проводились в Германии, Франции или Италии, - подчеркнул Дмитрий Докашенко.

В свете подобных событий стоит напомнить, что еще в конце минувшего лета глава войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявлял, что в медицинском центре «Фармбиотрест» в освобожденном от ВСУ городе Рубежное в Луганской Народной Республике были обнаружены доказательства того, что на территории Украины, в частности, на ее тогда восточных землях, на протяжении ряда лет велись интенсивные клинические испытания нигде не обозначенных медицинских препаратов с побочными эффектами, опасность которых никем и никогда не была определена.

По словам руководителя СЭС ЛНР, испытывали подобные препараты исключительно на местных жителях, как правило, с низкими доходами и с отсутствием близких родственников.