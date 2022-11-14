Они остались совсем одни, смотрят бездонными глазами: Как россияне ищут новый дом кошкам и собакам мобилизованных

После мобилизации собака осиротела. Фото: социальные сети

Ситуация со спецоперацией - отвлечемся пока от военных действий - выявила еще одну неожиданную проблему: без хозяев остались тысячи кошек и собак. Владельцы одних отправились в военкоматы, других - бросили все и умчались из страны. Но мир не без добрых людей!

«Комсомолка» продолжает рассказывать о простых людях, которые в тяжелые для всех времена сплотились и стали помогать другим.

ФУНТИКИ И ФРОСИ

Ушастое черно-белое создание, похожее на спаниеля, жалостливо смотрит на меня с фотографии в телеграм-канале «Помощь животным мобилизованных». Под фото подпись: «Отдам на время или навсегда. Собаку Фросю, возраст около двух лет. Хозяина мобилизовали. Его родители не смогли дать Фросе должного ухода. Собака была привязана в квартире на веревке. Молодая, очень активная, человекоориентирована. Приучена к прогулкам. Терпит, не писает. Вологда».

Или вот еще: «Собака, чистокровная немецкая овчарка, но без документов. Мальчик, зовут Вальтер, 2 года. Есть ветпаспорт, но нужно сделать плановую прививку от бешенства. Мужа мобилизовали, я одна беременная и с двумя детьми. Отдаю навсегда».

Есть тут объявления и такого плана: «Котенок Фунтик - три месяца. Очень контактный, активный ребенок, который обожает обнимашки и спасет вас своей лаской и нежностью. Релоцируюсь в Армению, и нет возможности забирать с собой еще 4-е животное - вывожу своих троих».

Типичное объявление из телеграмм-канала Фото: социальные сети

«ЗАБЕРУ БЕСПЛАТНО»

Таких Фунтиков и Фрось с бездонными глазами в объявлениях сотни.

Но не все так печально. Заявок «Приму…» не меньше, чем объявлений «Отдам…»:

«Готова взять на время или навсегда небольшую собачку. Дома со мной живет кот, он собак не тронет».

«Приму. Мелких животных, хомяков, шиншилл, попугайчиков, морских свинок и т. п. Москва, Красногорск. Семья с детьми, есть кот и пес. Уход, корм и заботу обеспечим. Можем на время СВО, можем навсегда».

- До 21 сентября я был абсолютно далек и от зоозащиты, и вообще какого-то волонтерства, - рассказывает создатель и руководитель проекта «Помощь животным мобилизованных» Михаил Соломатин. - Я предприниматель, айтишник. Живу в Краснодарском крае. Как только началась мобилизация, увидел в интернете объявление, что мобилизованный парень ищет, кому бы отдать собаку. Зашел в комментарии… А там хаос. Тогда я и еще семь моих единомышленников решили взять все в свои руки. Я быстро создал телеграм-канал, бот по приему заявок. Пошла работа.

Песик , который ищет новый дом Фото: социальные сети

МИР НЕ БЕЗ ДОБРЫХ...

Канал Михаила меньше чем за два месяца набрал уже около девяти тысяч подписчиков.

- За это время мы приняли 5712 сообщения от 1500 человек. Это и те, кто оставляет животных. И те, кто готов принять, - говорит Михаил. - Наши ребята из любителей за это время превратились в настоящих профессиональных координаторов, контактирующих с более чем 4 сотнями волонтеров со всей страны. Мы даже разработали юридический договор передачи животных, наладили систему перевозок… Работа идет 24 на 7.

- Сколько животных нашли дом с вашей помощью?

- Больше 100. Это и кошки с собаками, и рыбки, и кролики.

- Ваш канал называется «Помощь животным мобилизованных», но объявлений немало и от уезжающих…

- Вопрос «помогать ли релокантам» остро встал с самого начала. Мы посовещались и решили, что будем помогать всем животным. Они же ни в чем не виноваты. Но заявки от мобилизованных у нас, конечно, в приоритете. И их большинство.

- А вы их разделяете?

- Когда поступает запрос от уезжающего, то мы с ним в первую очередь разговариваем. Стараемся убедить забрать животное с собой, рассказываем, как оформить документы. Либо настоятельно советуем искать передержку среди знакомых и родни.

- Удается убедить?

- Бывает, но редко. Просто к нам обычно обращаются те, кто уже принял решение. Кстати, у мобилизованных животных забирают гораздо быстрее, чем у убегающих.

- Кого сложнее всего пристроить?

- Крупных собак, тем более бойцовых пород. А небольших забирают буквально в течение суток.

- Многие мобилизованные пишут «отдаю навсегда». Почему так?

- Это люди на эмоциях так пишут. А потом просят новых хозяев поддерживать связь, фото посылать. Переживают.

Сам Михаил - один из немногих, кто до сих пор держится (как сам говорит) и не взял себе ни кошку, ни собаку. Все другие члены команды уже сдались. Говорят, встречаются такие истории, что сердце рвется на части.

Например, про стаффордшира Чака из Белгородской области: хозяина мобилизовали, и Чак остался родителям, но и тем пришлось уезжать из дома из-за обстрелов, и пса просто оставили дома. Запертым.

- Вроде в поселке должен был кто-то за ним присматривать, но когда через 3 недели нашелся желающий забрать пса и за ним приехали, открыли квартиру, а там он полуживой. Он все это время просидел один. Голодный, холодный. Одни ребра торчали.

Хозяин этого пса был мобилизован. А собака сидела одна дома почти месяц. Фото: социальные сети

30 ТЫСЯЧ ЗА ВОССОЕДИНЕНИЕ

А сколько таких Чаков заперто по квартирам? Или оставлено на дачах на соседей? А на носу зима, дачные поселки пустеют.

Но даже если Михаил Соломатин и его команда - люди, далекие от зоозащиты, - подключились, какое оживление среди тех, кто занимается проблемами животных давно.

Объявления о помощи и бесплатной передержке для питомцев мобилизованных висят и в Забайкалье, и в Сибири. Кто рублем помогает на корм приютам, которые уже просто переполнены. Кто теплом и заботой для чужих, оставшихся без присмотра животных.

- Я хорошо понимаю боль мобилизованных. Человек жил, строил планы, завел питомца и хотел о нем заботиться. А тут повестка, три дня на сборы. Вот куда девать собаку? - рассуждает зоозащитница из Москвы Екатерина Дорофеева. - Но совершенно не понимаю тех, кто бросает питомцев, уезжая из страны. Вы же куртку берете, трусы, штаны, компьютер. А котик что? Уже не нужен?

- Ну не все же такие, - пытаюсь сгладить.

- Слава богу. Есть и те, кто оставляет животных на передержку и еще платит за это. Стали популярны и услуги по перевозке питомцев за границу. Мы, например, за пару месяцев отправили в Казахстан двух псов и трех кошек в Армению и Грузию.

- Сколько стоит такая перевозка?

- Все зависит от того, есть ли прививки, чип, документы. «Под ключ» - где-то от 30 тысяч. Но это не цена за любовь и преданность.

Фото: социальные сети

Кстати

На официальном уровне практически никаких заявлений по поводу животных мобилизованных не было. За исключением, пожалуй, одного - депутат Госдумы, член Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов предложил региональным властям компенсировать расходы на содержание кошек и собак мобилизованных в зоогостиницах. А такие, как считает Бурматов, есть в каждом регионе.

Еще тематическая рабочая встреча прошла в Общественной палате РФ. На ней призвали объединить усилия НКО по содержанию и передержке животных, оставшихся без хозяев. И обещали в скором времени создать единую базу таких кошек и собак.