Анекдоты: Мат, конечно, не украшает мою речь, но делает ее более понятной

Планы на будущее: завести двух одинаковых котов, назвать одного Мане, а другого - Моне.
И презирать гостей, которые их не различают!
* * *
- Привет, я слышал, ты во Францию переехал? Ну, и какие плюсы жизни во Франции?
- Главное, теперь никто не замечает, что я картавлю.
* * *
Муж:
- Дорогая, ложись сегодня без меня, у нас на работе корпоративчик - то-сё... Не знаю, до скольких задержусь…
Жена:
- Милый, скажи лучше - до скольких я могу твердо рассчитывать?
* * *
Представляете?! Приходит депутат в Государственную Думу осенью после каникул, а ему говорят: «С тебя бабло за ремонт, новые столы, шторы, микрофон и пульт для голосования!»
Смешно, правда?
А родителям, которые детей и в садик, и в школу ведут, совсем не смешно.
* * *
Утреннее шоу на молодежном радио. В студию приходит эсэмэска: «Подруга просила подарить ей котенка, нашел такого красивого, а она передумала и не хочет его брать. Что теперь делать с животным?»
Ведущий:
- Ну, я думаю, животное нужно вернуть... родителям, а котенка оставь себе.
* * *
Мужик клеит на столб объявление: «Пьяные вдупель грузчики перевезут мебель».
Подходит другой мужик, читает и говорит:
- Ты идиот?! Вот рядышком же люди повесили объявление «Трезвые грузчики перевезут мебель». После твоего у них небось отбоя от клиентов нет!
- Еще как! Потому что это тоже мое…
* * *
Девушки, если у вас нет страшной подруги, задумайтесь...
Возможно, страшная подруга - это вы?
* * *
Объявление в газете в графе знакомств:
«Мужчину красивого, богатого, без проблем с жильем, без вредных привычек, без кучи навязчивых родственников и детей от предыдущих браков хочется просто увидеть».
* * *
- Доктоp, доктоp! Помогите! Что со мной?
- Успокойтесь, у вас обычный гемоppой.
- Как, гемоppой - на лице?!
- Ах, это лицо?!
* * *
Врач - пациенту:
- И как это вас угораздило аж в трех местах челюсть сломать?
- Да я на экскаваторе работаю. В пятницу вечером смотрю - люк канализации не закрыт. Ну, думаю, за выходные точно какой-нибудь пацан свалится! Взял да прикрыл его ковшом. В понедельник прихожу, завелся, ковш поднимаю - а оттуда трое сантехников!
* * *
У тебя высшее образование? Или даже два?
Сделай домашнее задание со школьником 4-го класса по современным учебникам - почувствуй себя идиотом!
* * *
- Пап, а почему балерины на цыпочках ходят?
- Чтобы зрителей не разбудить.