Анекдоты: Мат, конечно, не украшает мою речь, но делает ее более понятной

Планы на будущее: завести двух одинаковых котов, назвать одного Мане, а другого - Моне.

И презирать гостей, которые их не различают!

* * *

- Привет, я слышал, ты во Францию переехал? Ну, и какие плюсы жизни во Франции?

- Главное, теперь никто не замечает, что я картавлю.

* * *

Муж:

- Дорогая, ложись сегодня без меня, у нас на работе корпоративчик - то-сё... Не знаю, до скольких задержусь…

Жена:

- Милый, скажи лучше - до скольких я могу твердо рассчитывать?

* * *

Представляете?! Приходит депутат в Государственную Думу осенью после каникул, а ему говорят: «С тебя бабло за ремонт, новые столы, шторы, микрофон и пульт для голосования!»

Смешно, правда?

А родителям, которые детей и в садик, и в школу ведут, совсем не смешно.

* * *

Утреннее шоу на молодежном радио. В студию приходит эсэмэска: «Подруга просила подарить ей котенка, нашел такого красивого, а она передумала и не хочет его брать. Что теперь делать с животным?»

Ведущий:

- Ну, я думаю, животное нужно вернуть... родителям, а котенка оставь себе.

* * *

Мужик клеит на столб объявление: «Пьяные вдупель грузчики перевезут мебель».

Подходит другой мужик, читает и говорит:

- Ты идиот?! Вот рядышком же люди повесили объявление «Трезвые грузчики перевезут мебель». После твоего у них небось отбоя от клиентов нет!

- Еще как! Потому что это тоже мое…

* * *

Девушки, если у вас нет страшной подруги, задумайтесь...

Возможно, страшная подруга - это вы?

* * *

Объявление в газете в графе знакомств:

«Мужчину красивого, богатого, без проблем с жильем, без вредных привычек, без кучи навязчивых родственников и детей от предыдущих браков хочется просто увидеть».

* * *

- Доктоp, доктоp! Помогите! Что со мной?

- Успокойтесь, у вас обычный гемоppой.

- Как, гемоppой - на лице?!

- Ах, это лицо?!

* * *

Врач - пациенту:

- И как это вас угораздило аж в трех местах челюсть сломать?

- Да я на экскаваторе работаю. В пятницу вечером смотрю - люк канализации не закрыт. Ну, думаю, за выходные точно какой-нибудь пацан свалится! Взял да прикрыл его ковшом. В понедельник прихожу, завелся, ковш поднимаю - а оттуда трое сантехников!

* * *

У тебя высшее образование? Или даже два?

Сделай домашнее задание со школьником 4-го класса по современным учебникам - почувствуй себя идиотом!

* * *

- Пап, а почему балерины на цыпочках ходят?

- Чтобы зрителей не разбудить.