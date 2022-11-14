Ищут красавицы, ищет милиция...

Для Сергея Пускепалиса роль в «Шифре-3» стала одной из последних в жизни. Фото: Кадр из фильма

Новый сезон посвящен памяти Сергея Пускепалиса - замечательный актер погиб в ДТП 20 сентября, и третий сезон «Шифра» стал одной из его последних работ. В этом детективе Пускепалис играл главную мужскую роль: ему достался образ майора, а затем и подполковника МУРа Проскурина, решившего в середине 50-х привлечь к расследованиям особо сложных преступлений квартет девушек, которые в военные годы работали шифровальщицами в разведке и обладают блестящими аналитическими способностями. Проскурин настолько сближается со своими помощницами, что влюбляется в одну из них, Анну (Екатерина Вилкова), и делает ей предложение: пара планирует сыграть свадьбу в Пятигорске, куда, разумеется, приглашаются и остальные шифровальщицы - все это и многое другое случится уже в новых сериях.

Разумеется, без обаяния и харизмы Пускепалиса шумный успех «Шифра» вряд ли бы состоялся. Впрочем, сам Сергей, будучи человеком крайне скромным, подчеркивал, что он в этом проекте не на первом плане: «Основная задача сериала - показать, какие у нас женщины красивые, умные и талантливые. А мы, мужчины, выявляем их замечательные человеческие качества...»

Режиссер Вера Сторожева вспоминает: «Мы снимали в Пятигорске, а Сергей сам родом из Железноводска, это соседние городки... Ему это было очень приятно, мы и сценарий этой истории сделали под него, чтобы он подольше побыл в своих родных местах. Была осень, и теперь уже с болью вспоминаю, с какой гордостью Сережа привозил из своего сада фрукты и виноград для всей съемочной группы…»

Если вернуться к сюжету, то поклонникам сериала придется привыкать к тому, что квартет шифровальщиц превратился в трио - Софья (Яна Дюбуи) вместе с Проскуриным, Анной, Ириной (Марьяна Спивак) и Катериной (Елена Панова) в пятигорских расследованиях не участвует. По сценарию ее мужа убивают, поэтому она с ребенком и свекровью уезжает не только из Москвы, но и из сюжета сериала.

Первый канал.

«Шифр-3».

С 14 ноября, понедельник - четверг, 21.45.

ЧТО ЕЩЕ?

На воде как на войне

Это неотразимое трио (Екатерина Вилкова, слева, Елена Панова, в центре, и Марьяна Спивак) вычислит любого преступника. Фото: Кадр из фильма

Стартующая неделя станет бенефисом Екатерины Вилковой, которая играет главную роль не только в «Шифре», но и еще в одном остросюжетном ретросериале - «Баренцево море», продолжении телефильма «Черное море». Актрисе досталась роль майора контрразведки Елены Солей, которой вместе с коллегой, подполковником Сабуровым (Павел Трубинер), предстоит в 1944 году обезвредить немецкого агента в исполнении Игоря Петренко.

Россия 1.

«Баренцево море».

С 14 ноября, понедельник - четверг, 21.20.