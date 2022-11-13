Герой спецоперации «Z» старшина 2 статьи Сахно поймал диверсанта- разведчика

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Идя вперед, знай, как воротиться», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще повторял: «Кто храбр — тот жив. Кто смел — тот цел».

ОПЕРАТИВНО ВОССТАНОВИЛ СВЯЗЬ

Гвардии старший лейтенант Николай Петрунин

Гвардии старший лейтенант Николай ПЕТРУНИН Фото: Минобороны РФ

«Командир взвода связи гвардии старший лейтенант Николай Петрунин выполнял боевые задачи по организации бесперебойной связи между подразделениями российских войск. В ходе попытки уничтожить пункт управления российского подразделения украинские националисты нанесли по нему массированный артиллерийский огонь с применением реактивных систем залпового огня. В результате атаки часть оборудования и линий связи были выведены из строя.

В сложных условиях, находясь под огнем боевиков, Петрунин продолжал руководить своим подразделением. Понимая, что потеря связи с вышестоящим штабом лишит командование возможности оперативно координировать действия сил в бою, Петрунин вместе со своим взводом незамедлительно приступил к устранению повреждений. Благодаря мужественным действиям Петрунина линии связи и поврежденное оборудование были оперативно восстановлены, что позволило обеспечить устойчивое управление подчиненными подразделениями.

По вновь организованным каналам связи были оперативно поставлены задачи подразделениям, а также переданы координаты расположения огневых позиций противника, по которым был нанесен ответный артиллерийский удар».

ОБОШЕЛ ВРАГА С ФЛАНГА

Сержант Алексей Фоменко

Сержант Алексей ФОМЕНКО Фото: Минобороны РФ

«В ходе выполнения задач по вскрытию замаскированных позиций противника командир мотострелкового отделения сержант Алексей Фоменко, действуя

в составе своего подразделения, обнаружил в лесополосе опорный пункт украинских националистов. Командиром было принято решение внезапным ударом атаковать и уничтожить опорный пункт. Алексей Фоменко, действуя смело и решительно, используя рельеф местности, обошел укрепления противника с фланга, занял выгодную позицию, и снайперским огнем из штатного вооружения уничтожил пулеметный расчёт и трёх националистов. Всего в ходе боя было уничтожено более десятка националистов. Благодаря профессиональным действиям сержанта Алексея Фоменко вооруженному формированию украинских боевиков был нанесен значительный урон».

ПОЙМАЛ ДИВЕРСАНАТА-РАЗВЕДЧИКА

Старшина 2 статьи Александр Сахно

Старшина 2 статьи Александр САХНО Фото: Минобороны РФ

«В ходе наступательных боевых действий в составе своего подразделения старшина 2 статьи Александр Сахно принимал участие в освобождении от украинских националистов стратегически важного населенного пункта.

Вытесняя боевиков из населенного пункта Сахно в заброшенном здании обнаружил, и лично задержал диверсанта-разведчика из числа украинского националистического батальона. Диверсант осуществлял разведку мест размещения российских войск для последующей передачи координат местоположения военной техники для нанесения минометного удара.

Также задержанный националист выдал сведения о месте дислокации, численности и командире разведывательно-диверсионной группы, готовящих провокацию в отношении российских подразделений. Грамотные и самоотверженные действия Сахно позволили предотвратить диверсионную деятельность противника на данном направлении, избежать гибели личного состава и уничтожение российской военной техники».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Российским военнослужащим выполняющим специальные задачи на территории Сирийской Арабской Республики вручены решения о предоставлении жилых помещений для постоянного проживания и жилищных субсидий для приобретения квартир. Торжественное вручение документов на получение постоянного жилья состоялось на авиабазе Хмеймим и в группировке войск в Дамаске.

Фото: Минобороны РФ

«Документы военнослужащим вручил заместитель руководителя Департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом Минобороны России Александр Артамонов. Также, специалисты Департамента жилобеспечения провели ряд консультаций по вопросам касающихся предоставления жилых помещений. В свою очередь, замруководителя Департамента Александр Артамонов провел личные встречи с военнослужащими группировки», - сообщили в Минобороны России.

Отметим, руководством Минобороны России уделяется особое внимание выполнению социальных гарантий в отношении военнослужащих, в том числе в реализации прав военнослужащих и членов их семей на обеспечение жильем.

Фото: Минобороны РФ

КСТАТИ

За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии проведена гуманитарная акция в населенном пункте Дибси-Афнан (провинция Ракка). Сирийским гражданам выдано 300 продовольственных наборов общим весом 2,9 тонны.

С начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 3 239 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил более 6 тысяч тонн.