Зачем Слуцкий создал в Донецке «первичку» ЛДПР

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий Фото: Евгения ГУСЕВА

В минувшие выходные в музейном комплексе «Самбекские высоты», что в Ростовской области, прошла учредительная конференция по созданию регионального отделения ЛДПР в Донецкой Народной Республике.

- Слуцкий чуть ли не каждую неделю бывает в Донбассе. Зачем же вам, Леонид Эдуардович, потребовалось еще учреждать местную организацию своей партии? - спросил я у самого председателя партии.

- ЛДПР - одна из первых российских политических партий, которая официально создала по-настоящему полноценное и юридически действующее региональное отделение на новых территориях, - заметил председатель, и добавил. - Россия своих не бросает, и ЛДПР - всегда со своей страной. Мы уже побывали в Херсоне. И я могу повторить сейчас то, что говорил и тогда - отныне и навсегда на политической карте мира ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области остаются нашими, российскими, родными.

- Сколько всего членов ЛДПР в Донецкой региональной организации?

- Несколько сотен, - сказал Слуцкий, отвечая на вопрос журналиста «Комсомольской правды». - Координатором регионального отделения в ДНР стал Андрей Крамар.

- А когда такие же организации вы учредите в других наших новых регионах?

- Фактически, они уже есть и они работают на полную катушку - и в ЛНР, и на Херсонщине, и в Запорожье. Просто - пока организационно не оформлены. Но это - дело нескольких недель.