Данила Козловский показал новые фото дочери, живущей в США

Данила Козловский. Фото: Олег ЗОЛОТО

Данила Козловский улетел в США: актер отправился в Нью-Йорк, чтобы поздравить с трехлетием свою дочь Оду-Валентину. С матерью девочки моделью Ольгой Зуевой Козловский расстался практически сразу после рождения наследницы. Дочка артиста вместе с мамой осталась в Америке, и Данила навещает ее по мере возможности.

В соцсетях актер поделился свежими снимками дочки. Актер показал, как он гуляет с малышкой по улицам города. На другом фото Ода-Валентина распаковывает подарки.

В соцсетях актер поделился свежими снимками дочки. Фото: соцсети.

В поездке Козловского сопровождает его возлюбленная – актриса Оксана Акиньшина. Звезда фильма «Спасибо, что живой» не говорила, что улетела за океан. Но снимки, которые Оксана выложила на своей странице, говорят сами за себя. Акиньшина сфотографировалась на Манхэттене во время прогулки по Центральному парку.

Козловский и Зуева познакомились в 2015 году. Ради возлюбленного Ольга переехала в Россию из США, где она работала моделью. Все были уверены, что Данила женится на Ольге. Однако вскоре после рождения Оды-Валентины Козловский вернулся в Россию на съемки фильма «Чернобыль» и расстался с Зуевой. Позднее актер публично признал свою вину в разрыве, заявив, что Ольга не заслуживала такого отношения. Данила рассказал: он жалеет, что дочка теперь носит не его фамилию.

- Мы расстались. Я не готов говорить почему. Не хочу анализировать. Это наша жизнь, глубоко наша, но куда правильнее сказать, что я поступил совершенно несправедливо по отношению к Оле, чего она не заслуживает. Я бы даже сказал, гадко, но больше ничего говорить не буду, - подчеркнул артист.

Данила поздравил дочку с трехлетием. Фото: соцсети.

Позже стало известно, что Козловский оставил жену и дочку, влюбившись в Акиньшину – свою партнершу по фильму «Чернобыль». Данила и Оксана долго скрывали свои отношения и лишь недавно начали появляться вместе на публике. Ради Козловского Акиньшина поставила финальную точку в своем браке с продюсером Арчилом Геловани. Отношения между супругами разладились задолго до этого, тем не менее, Геловани и Акиньшина совместно воспитывали сына Костю и дочь Эмму. Говорят, после развода Арчил настоял, чтобы дети переехали вместе с ним в Грузию.