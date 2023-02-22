Агата Муцениеце пригласила Павла Прилучного и его новую жену отметить день рождения сына, но они не пришли

Агата Муцениеце. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В январе сын Павла Прилучного и Агаты Муцениеце Тимофей отметил 10-летие. В честь первого юбилея мальчика Агата устроила праздник, на который она пригласила бывшего мужа и его новую жену Зепюр Брутян. Однако, по словам актрисы, они не пришли. Проигнорировала праздник внука и бабушка Тимофея – мама Павла Любовь Юрьевна.

На YouTube вышла очередная серия влога Муцениеце, в котором она рассказала, как провела новогодние каникулы и отметила день рождения сына. Актриса посетовала, что бывший муж не нашел время прийти на праздник Тимофея.

«Я пригласила на день рождения Тимофея и Пашу с его новой семьей и маму Любу. И никто из них не пришел. Надеялись, что хотя бы мама Люба придет. Все-таки юбилей. Мне кажется, это важно», - считает Агата.

Актриса искренне надеется, что со временем ей и бывшему мужу удастся наладить теплые отношения ради детей. Агата готова подружиться с новой избранницей Павла – лишь бы Тимофей и Мия чувствовали себя комфортно.

«Важно то, что уже никому ни с кем ничего делить не надо. Мне кажется, реально сделать так, чтобы все люди дружили, любили друг друга, общались нормально, без всяких „я делаю вид, что тебя не существует“. Это как раз самый бред, потому что дети все чувствуют и страдают. Вот Миюшка очень сильно страдает, сильнее, чем Тима. Я пошла навстречу, зарыла топор войны, все обиды. Это не очень легко, кстати, далось. Поэтому считаю, что я молодец. Дальше уже как есть. У меня груз с души упал. Мы все просто хотим быть счастливыми», - рассказала актриса в YouTube-влоге «Будни Б. Агаты».

Агата с детьми Мией и Тимофеем. Фото: соцсети. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Возможно, Павел не смог найти время для вечеринки, поскольку сейчас полностью сосредоточен на своей новой семье. Жена артиста Зепюр Брутян беременна и скоро родит первенца.

Ранее Агата уже выражала беспокойство по поводу того, что ее дочь Мия так и не смогла смириться с разводом родителей.

«Не знаю, как дети после развода приходят в себя. Уже столько времени прошло, она все никак не может отпустить ситуацию. Видимо, ей не особо нравится то, что сейчас происходит. Причем она хорошо относится к новоиспеченной женщине своего отца. Видимо, она потеряла надежду, что мы с ним когда-то будем снова вместе», - поделилась как-то Агата в своем влоге.