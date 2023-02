Свершилось: «Роллинги» записывают совместный альбом с битлами

Группа Rolling Stones заканчивает в Лос-Анджелесе запись нового альбома Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как стало известно американскому изданию Variety «из нескольких источников сразу», группа Rolling Stones заканчивает в Лос-Анджелесе запись нового альбома. Это само по себе событие - последний диск группы с оригинальными песнями, A Bigger Bang, вышел в 2005 году. Но еще интереснее, что в работе принимают участие Пол МакКартни и Ринго Старр - двое оставшихся в живых участников группы The Beatles. (На всякий случай напомним, что Джона Леннона застрелили в 1980-м, а Джордж Харрисон скончался в 2001-м).

Пока известно, что сэр Пол выступит в качестве бас-гитариста, а Ринго Старр, как полагается, займется перкуссией. Но кто знает, может быть, МакКартни и споет что-нибудь с Миком Джаггером? Работа над альбомом ведется в обстановке пусть не параноидальной, но секретности.

Продюсером альбома выступает Эндрю Уотт, недавно получивший «Грэмми»; за свои 32 года он успел поработать с такими разными артистами, как Оззи Осборн, Джастин Бибер, Дуа Липа, Pearl Jam, Игги Поп, Бритни Спирс и Элтон Джон. Он является не только продюсером, но и музыкантом, играющим на гитаре и нескольких других инструментах, а еще пишет песни. С МакКартни он встречался пару лет назад; как говорил экс-битл, «Я зашел к нему выпить чашку чая, а закончилось все, конечно, тем, что мы начали обсуждать создание песни».

Известно, что в альбоме будут использованы записи, которые успел сделать незадолго до смерти Чарли Уоттс - легендарный барабанщик Rolling Stones, скончавшийся в 2021 году. Это подтвердил недавно Кит Ричардс, сказавший: «Вы еще не слышали последнего, что записал Чарли».

The Beatles и Rolling Stones - безусловно, две самые известные британские группы ХХ века. Они прославились примерно одновременно, в первой половине 60-х, и многие считали их конкурентами. Тем не менее, дороги битлов и роллингов эпизодически пересекались, и отношения между музыкантами были скорее дружескими. Variety напоминает, что вторым синглом и первым хитом Rolling Stones была кавер-версия песни Леннона и МакКартни I Wanna Be Your Man, вышедшая в 1963 году. В 1967-м Леннон и МакКартни выступили в качестве бэк-вокалистов на записи сингла We Love You, выразив таким образом поддержку Джаггеру и Ричардсу (их освободили из тюрьмы, куда они попали по сфабрикованному обвинению). В 1968-м Леннон и Йоко Оно приняли участие в съемке телевизионной передачи «The Rolling Stones’ Rock and Roll Circus».