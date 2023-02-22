Основной темой мероприятия станет принятие законов по интеграции новых регионов в правовое поле страны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заседание Госдумы РФ назначено на 22 февраля 2023 года. Хотя оно и проходит после оглашения послания президента России Владимира Путина Совету Федерации, которое состоялось во вторник 21 февраля, заседание Государственной думы не является внеплановым.

В тот же день, как ранее сообщал сайт KP.RU, назначено внеочередное заседание Совета федерации. По традиции, это мероприятие проходит после оглашения президентского послания. Предварительно известно, что центральной темой мероприятия станет принятие законов по интеграции новых регионов в правовое поле страны.

Заседание Госдумы РФ 22 февраля 2023 будет посвящено рассмотрению законопроекта о временной приостановке участия России в ДСНВ.

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, где заявил, что Москва приостанавливает свое участие в ДСНВ. Он объяснил это тем, что НАТО требовала выполнения Россией своих обязательств, но свои не исполняла. Принятие закона не потребует дополнительных ассигнований из бюджета и не повлечет изменений в правовых актах федерального значения.

Решение о приостановлении участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений может быть изменено, если в Вашингтоне предпримут соответствующие усилия, сообщили в МИД России. Право решения о возобновлении участия в Договоре принадлежит президенту РФ.

Сайт KP.RU ведет прямую трансляцию заседания Государственной думы РФ.