Зеленский крупно вляпался: на Западе сказали правду о причинах конфликта на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Президент (пока еще) Украины Вольдемар Зеленский вляпался в очередную лепешку своего собственного производства. Вообще, зомбированные властью свидомые укры производят впечатление обычных людей ровно до того момента, пока они не начинают разевать рот, чтобы изрыгнуть из этого отверстия свои очередные словесные рвотные массы (в этом я убедился, почитав реакцию на речь Путина в укропабликах не только отмороженных индивидуалов, но и официальных лиц сего недогосударства и ведущих СМИ Украины, а потому, извините, этот текст несет в себе последствия этого отсмотра) или попросить денег и вооружений. И Вольдемар Зеленский тут не исключение, а флагман этого движения колонной по известному порнографическому адресу.

Стоило только бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони заявить, что Киеву "достаточно было прекратить нападать на две автономные республики Донбасса", чтобы не доводить ситуацию до нынешнего масштабного и разрушительного конфликта, как Зеленский тут же отреагировал в хамском и агрессивном тоне.

- Я не думаю, что дом Берлускони когда-либо бомбили, у него никогда не было танков в его саду, никто никогда не убивал его родственников, ему никогда не приходилось в спешке собираться и бежать в 3 часа ночи, и все благодаря братской любви России, - выступил Зеленский.

Ясное дело, что его дом в Лондоне, виллу в Израиле, на которой сейчас проживают родители Зеленского и другую зарубежную недвижимость Россия бомбит не по-детски, ровняя с землей. Родственники Зеленского убиты, да что там, он сам чудом остался жив после насчитанных западными журналистами 12 покушений (сейчас, наверное, уже больше), он сам отстреливался из-за дивана из подаренного ему Арестовичем парабеллума с единственным патроном в магазине. И т.д., и т.д.

После недавнего репортажа западных журналистов об убежище Зеленского и верхушки украинской власти именно к нынешнему президенту Незалежной намертво, так, что не отдерешь до конца его, надеюсь, не слишком длинной жизни, прилипло прозвище "бункерный". И это, несмотря на то, что, по признанию экс-премьера Израиля, Путин обещал не уничтожать Зеленского в ходе боевых действий. И на то, что на Банковой с начала СВО не упало ни одной российской ракеты или бомбы. Но Вольдемар усиленно изображает собой для всего мира иллюстрацию знаменитого "письма матери": "Мамо, пишу вам из горящего танка".

Впрочем, в данной ситуации это уже вторично, а примечательно, что недалекий, формально образованный, но неумный (это чтобы не писать слово "дурак") президент (пока еще) Украины сам вляпался в ту мерзость, которую попытался обрушить бывшего премьера Италии, смело сказавшему ему в лице нелицеприятную правду.

Потому что Берлускони, в отличие от Зеленского, под бомбежками побывал еще в раннем детстве. Родившийся в 1936-м в Милане итальянский политик сам рассказал об этом.

- Никогда не забуду, как союзники бомбили Милан в 1943 году. Мне было шесть с половиной лет. Однажды бомба упала прямо на нашу улицу Волтурно. После этого мои родители решили переехать в небольшую деревню на север от Милана, - делился Берлускони своими воспоминаниями в интервью для биографии Алана Фридмана.

Вольдемар, ладно, сам дурак, но неужели рядом никого из тех, кто поумнее нет, чтобы с ними посоветоваться. И куда ты ходишь в 3 часа ночи? Наверное, на кухню, где на столе уже в полной готовности к употреблению находятся вещества, расширяющие сознание и переносящие в параллельную реальность. Только вот в этой в результате хамского наезда количество симпатизантов Зеленскому среди влиятельных персон на Западе уменьшилось на еще одного человека. Да и остальные явно не в восторге от такой поверхностной наглости. Уже тем более, не стоит публично выступать под воздействием этих веществ.

Просто анекдот какой-то:

- Вольдемар, проснитесь, вы обо… (обделались).

- А я и не спал.

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