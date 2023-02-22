Геннадий Зюганов: Россия теперь больше строит нового жилья

Геннадий Зюганов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

…- Товарищ Генеральный секретарь, я за вами очень внимательно наблюдал в Гостином дворе. И в зале, и до Послания президента, и в кулуарах. И обратил внимание (меня это, кстати, очень удивило), что вы на этот раз больше общаетесь со строителями – Хуснуллиным, Ресиным, Степашиным. Кстати, экс-премьер России сейчас - председатель Попечительского совета Фонда развития территорий, а Хуснуллин - глава Наблюдательного Совета. Такой вот тандем…

- Саша, ещё я поговорил с Файзуллиным.

- Да, я обратил внимание - и с Файзуллиным вы общались, министром строительства. Чем объяснить ваше такое обращение к российской стройке? Это связано с вашими программами, о которых вы рассказывали Владимиру Путину при встрече незадолго до Послания?

- Да, это связано и с нашими программами, и со всей моей жизнью, и - с опытом.

Бог создал Землю, остальное – строители.

Поэтому, стройка играет определяющую роль во всех областях нашей жизни.

Более того, если посмотрите результаты прошлого года, то две отрасли у нас прибавили – строительство и село, а некоторые просели изрядно.

А я всегда поддерживал тех, кто занимается стройкой.

- Да, это известно.

- Есть еще и такая закономерность. Одно рабочее место в строительстве дает 6 - 8 рабочих мест в других, смежных отраслях. Стройка «съедает» 30% металла, цемент, фаянс, кирпич, плитку, арматуру, алюминий и многое другое. Поэтому она – подлинный локомотив нашей жкономики.

Более того, я один из тех, кто вместе с моим учителем Ивановым создали в стране первый план комплексного развития города Орла на 30 лет вперед. Никто не верил, что это возможно.

Вот сейчас Клычков, наш губернатор на Орловщине, завершил еще один уникальный проект – через город Орел можно пройти, не заходя ни на одну проезжую улицу.

- Да, губернатор был у нас в программе «Партийная среда» на Радио «Комсомольская правда».

- Таких решений на планете больше нет, через 7 парков пройти. Причем - человек при этом общается с природой, с историей, с культурой.

И парк «Дворянское гнездо», и Тургеневский, и исторические мемориальные места, и спортивные площадки, и пионерский, и городской сад.

Это принципиально важно. Поэтому, я всегда откликаюсь на их просьбы.

- Вы имеете в виду строителей.

- Да. Тем более, мы заслушали Хуснуллина в Думе.

А президент сказал: да, мы гордимся, 100 млн. квадратных метров жилья построили. И я горжусь.

Но я посмотрел, за январь этого года у нас просели продажи. Просели…

- Продажи чего?

- Продажи квартир. 9 лет подряд нищают граждане. Вчера президент хорошее предложение внес – проиндексировать прожиточный минимум на 18 с лишним процентов.

Но все равно не добрались до 20 тысяч. А чтобы выжить при нынешней ситуации, вызовах, ценах, надо минимум 30. Поэтому над этим надо работать.

- И еще в тот раздел строительный (я забыл спросить). Вы же с Цициным (это гендиректор Фонда ЖКХ был) очень много говорили о расселении аварийного жилья. Там тоже очень такие цифры… По этой программе уже «замешены» сотни тысяч аварийных квадратных метров, и очень много людей переселяется в новые добротнее дома. Вы тоже следите за этим?

СПРАВКА «КП»

Почти 4 тысячи человек переселили в России из аварийного жилья в январе 2023 года, большинство регионов реализуют программу ускоренными темпами… Только за первый месяц этого года 3,87 тысячи граждан переехали в новое жилье из аварийного площадью 57,67 тысячи квадратных метров.Таким образом, всего к 1 февраля жилищные условия, благодаря нацпроекту, улучшили 474,47 тысячи человек, а общая площадь расселенного жилья составила 7,99 миллиона квадратных метра.

- Александр, я всячески приветствую эти успехи, и мы готовили эту программу расселения. Хорошо, что она продлена дальше.

Но ветшает жилье быстрее, чем мы его обновляемой, нарастают объёмы жилья аварийного.

Тут надо удваивать усилия. И это знают хорошо, и Хуснуллин, и Степашин, и Фвйзулин. Об этом мы с ними тоже говорили, когда встретились в минувший вторник в Гостином дворе.

Так что, давайте работать.

- Вот сегодня, видите, какой у нас с вами предметный разговор. Спасибо огромное, товарищ Генеральный секретарь. Обнимаю.

- Давай…