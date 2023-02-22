Росгвардейцы спасли дом жителям ЛHP

Фото: Росгвардия

Специалисты инженерно-саперной группы Росгвардии обезвредили снаряд, застрявший в стене частного дома в населенном пункте Луганской Народной Республики. Об этом сообщают в пресс-службе Росгвардии.

«К росгвардейцам за помощью обратился глава администрации населенного пункта. Он сообщил, что после обстрелов ВСУ в частном доме остался застрявший в стене неразорвавшийся снаряд. Опасное соседство угрожало жизни и здоровью местных жителей. Специалисты ведомства установили, что боеприпасом является корпус от 125 мм танкового снаряда», - прокомментировали в ведомстве.

Военнослужащим ведомства удалось спасти жителей и сохранить жилище. Место нахождения неразорвавшегося снаряда было оцеплено, опасный предмет был аккуратно извлечен и уничтожен с соблюдением мер безопасности.

Росгвардейцы ежедневно проводят мероприятия и по обнаружению схронов с оружием и боеприпасами, осуществляют разминирование. С начала специальной военной операции инженерные подразделения войск на освобожденных территориях уничтожили более 13 тонн взрывчатых веществ и обезвредили свыше 112 тысяч опасных предметов. Саперы Росгвардии очистили от неразорвавшихся снарядов сотни частных домовладений и участков, а также около 17 тысяч километров автодорог, сохранив жизни мирных жителей.

Помимо выполнения боевых задач, военнослужащие оказывают помощь местному населению. В частности, содействуют гражданам в налаживании мирной жизни, помогают продуктами и медикаментами, осуществляют охрану и сопровождение колонн с гуманитарными грузами, обеспечивают охрану общественного порядка.

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