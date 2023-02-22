Александр Моор: «Мы – сильная страна, и наша сила – в сплоченности»

Фото: gubernator.admtyumen.ru

Александр Моор подчеркнул, что первым и главным впечатлением от послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию стала наша уверенность в себе и способность достичь всех целей, которые поставила перед собой Россия. Важнейшими задачами для нашего государства является безопасность и благополучие страны и ее граждан.

«Специальная военная операция будет доведена до логического завершения, до нашей победы. При этом Россия не только не снижает темпы развития и экономики, и социальной сферы, но и наращивает их. Есть все возможности для прорыва по многим направлениям, отметил президент. Это касается промышленности, сельского хозяйства, транспортной инфраструктуры, образования и науки, социальной поддержки россиян, многих других сфер нашей жизни. Мы – сильная страна, и наша сила – в сплоченности», – выразил уверенность Александр Моор.

Владимир Путин заявил в своем послании об интенсификации программы социально-экономического восстановления и развития новых регионов страны. Губернатор отметил, что Тюменская область активно участвует в восстановлении и модернизации объектов социальной сферы новых регионов России. Так значительные ресурсы направлены из Тюменской области в город Краснодон Луганской Народной Республики. В минувшем году работы здесь велись сразу на двух десятках объектов. К настоящему времени более половины из них уже сданы. На остальных тюменские специалисты продолжают трудиться.

Президент России поставил задачу, чтобы семья каждого участника специальной военной операции была в зоне постоянного внимания. Для достижения данной цели будет создан новый государственный фонд, который станет оказывать адресную поддержку. Александр Моор отметил, что в Тюменской области уже есть серьезные наработки в этом направлении. В частности, во всех муниципальных образованиях региона функционируют около 80 социальных гостиных. Родные и близкие воинов-сибиряков, которые участвуют в специальной военной операции, получают здесь необходимую помощь, в том числе, психологическую и юридическую.

Александр Моор отметил, что Тюменская область внесла существенный вклад в достижение экономической устойчивости нашей страны. Как указал глава государства это стало результатом совместной эффективной работы органов власти. По итогам прошлого года ВВП России снизился лишь на 2,1 процента. Объем ввода жилья впервые в современной истории страны составил 100 миллионов квадратных метров. Российские аграрии собрали рекордный урожай – свыше 150 миллионов тонн зерна.

Владимир Путин выступил с целым рядом инициатив, которые призваны повысить благосостояние и качество жизни россиян. Глава государства дал поручение проиндексировать минимальный размер оплаты труда и распорядился провести настройку налоговой системы в интересах семей. Президент также поставил задачи реализации программ по совершенствованию качества медицинского обслуживания, улучшению работы общественного транспорта и социальных учреждений в малых городах и сельских территориях.

«Правда – за нами, подчеркнул президент России, завершая послание. И это, несомненно, так. Наша общая правда – в каждом из нас. Тюменская область готова выполнить все поручения, которые дал глава государства в своем послании», – убежден Александр Моор.