Президент России Владимир Путин, как ожидается, выступит с обращением на концерте в "Лужниках" 22 февраля 2023 года. Фото: Рамиль Ситдиков/POOL/ТАСС

Президент России Владимир Путин, может выступить с обращением на концерте в "Лужниках" 22 февраля 2023 года. Такое развитие событий предполагают многие инсайдеры и участники мероприятия.

Незадолго до этого в СМИ появилась информация, что Путин может принять участие в митинг-концерте на большой спортивной арене Олимпийского комплекса "Лужники". Предполагается, что участие в мероприятии примут порядка 200 тысяч человек. Однако пока никаких официальных анонсов выступления Путина в "Лужниках" не было.

Выступление Путина на митинг-концерте в "Лужниках", по некоторым данным, может быть связано с посланием президента России Федеральному собранию. Речь может продолжить и объяснить некоторые важные для жителей страны тезисы. Конечно же, в случае появления президента, его выступление будет транслироваться в видеоформате.

Где смотреть выступление Владимира Путина на концерте в Лужниках 22 февраля 2023 года

Сайт KP.RU будет вести прямую онлайн-трансляцию в случае выступления российского лидера Владимира Путина на концерте в Лужниках 22 февраля 2023 года. Митинг-концерт на главной арене Москвы начнется в 15:00 по местному времени. В какой момент на сцене появится глава государства, пока не раскрывается. Официального объявления о его участии до сих пор нет. Однако различные инсайдеры указывают на высокую вероятность выступления Путина с обращением к россиянам.

До этого российский лидер Владимир Путин принял участие в митинг-концерте в "Лужниках", который проходил в марте 2022 года по случаю восьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией.

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