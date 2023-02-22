Песков рассказал, как Владимир Путин знакомится с реакциями на послание Федеральному собранию

Пресс-секретарь главы государства ответил на вопросы политического обозревателя KP.RU Александра Гамова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 22 февраля, журналист «Комсомольской правды» предложил официальному представителю Кремля обсудить тему прошедшего во вторник, 21-го числа, мероприятия, связанного с Посланием президента.

…- Дмитрий Сергеевич, я, наверное, на всех президентских Посланиях был. И у меня такое ощущение сложилось после вчерашнего события, что в Гостином дворе было гораздо больше народа, чем обычно. То есть, об этом можно было судить и по количеству мест в зале, два гардероба было полностью заполненных, больше, чем обычно, буфет и так далее. И прессы было, по-моему, тоже раза в полтора больше, и она более свободно работала, нежели в предыдущие годы. Так что, спасибо пресс-службе огромное. С чем это все связано, и чье это решение?

- Слушайте, это - решение Администрации президента, - пояснил Песков. - И потом, опять же, состав приглашенных во многом был продиктован текущим моментом, о чем мы уже с вами неоднократно говорили.

С одной стороны, нужно было обеспечить эпидемиологическую безопасность (что весьма актуально до сих пор) главы государства. А, с другой стороны, условия, так сказать, позволяли пригласить большее количество людей.

Кроме того, конечно, инфраструктура Гостиного двора вмещает много людей, потому что места там просто гораздо больше, чем в Георгиевском зале Кремля.

- Накануне Послания вы говорили, - задал я следующий вопрос, - что в аккредитации будет отказано представителям СМИ из недружественных стран. Пришлось ли кому-то отказывать?

- Так и было сделано. Действительно, фактически все, кто присутствовал здесь, в Российской Федерации, зарубежные СМИ обращались за аккредитацией, но мы их не аккредитовали.

- Еще вопрос. Как Владимир Владимирович оценил это событие? Я имею в виду, прежде всего, отклики, огромное количество, причем не только у нас, а очень много - за рубежом. Видел ли он, читал, смотрел? Там вообще заголовки идут – «Путин взорвал информационную бомбу». Какое впечатление от этого события, которое продолжается все еще, у Владимира Путина?

- У президента, по понятным причинам, нет возможности отслеживать все отклики, - ответил пресс-секретарь, - для этого есть соответствующие службы Администрации президента, которые готовят такую сводную информацию по откликам.

Естественно, не со всей этой информацией президент в состоянии ознакомиться, но что-то он, конечно, сможет прочитать.

Всегда выступления Президента России с ежегодным Посланием Федеральному собранию – это событие, которое привлекает внимание и мировой общественности, и российской, в первую очередь.

- Спасибо большое.

- Пожалуйста.

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