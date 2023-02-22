Мир на Украине: Китай и Россия могут договориться об окончании кризиса без вмешательства США?

Наш ответ визиту Байдена в Киев — приезд главного китайского дипломата в Москву Фото: REUTERS

Этого человека до сих пор называют «министр иностранных дел КНР» — Ван И занимал данный пост с 2012 по 2022 год. Но в прошлом декабре он пошёл ещё выше, став заведующим Канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам. Напомним, Китай — парламентская республика, и именно правящая Компартия определяет политику правительства по всем направлениям, включая и международное.

И вот накануне весны один из самых опытных дипломатов Азии прибыл в Москву сразу на два дня. «Совершенно случайно» это произошло 21 февраля — через день после неожиданным визитом лидера США Джо Байдена в Киев. Высказывались даже мнения, что вояж 46-го президента как раз и должен был смазать впечатление от российско-китайского сближения — иначе бы все вновь увидели, что американские попытки «дипломатически изолировать Кремль» в очередной раз провалились.

Но если поездка хозяина Белого дома по Восточной Европе сопровождалась громкими пиар-акциями, то московские встречи товарища Вана (в Китае фамилия — это первое из двух слов имени) проходили в тишине и спокойствии. 21 февраля он встретился с секретарём Совета Безопасности РФ — Николаем Патрушевым.

Обе стороны выразили готовность «развивать многополярность», «противостоять (западным) запугиваниям» и укреплять безопасность в Тихоокеанском регионе. Именно там находится «китайская Украина» — Тайвань, превращённый американцами в точку потенциального конфликта.

А затем, 22 февраля, Ван И побеседовал с главой МИД РФ — Сергеем Лавровым.

— Будем делать всё, чтобы в контакте с вами и с новым министром иностранных дел Китая, Цинь Ганом, продвигать решения задач, которые сформулированы нашими руководителями, — открывая встречу, заверил гостя Лавров. — Наши отношения уверенно и динамично развиваются.

— Очень рады очередной встрече с вами, мой давний друг, — ответил на это товарищ Ван. — Несмотря на переменчивость международной ситуации, Китай и Россия твёрдо и уверенно двигаются в русле формирования многополярного мира.

Затем беседа продолжилась за закрытыми дверями. Содержание, разумеется, не разглашают — но догадки сделать можно. Например, интересна фраза Лаврова на публичной части встречи: «Россия и Китай продолжают тесную координацию внешнеполитических усилий».

Главный мировой вопрос всем известен — Украинский кризис. И, похоже, Пекин пытается выступить посредником по урегулированию такового. Можно предположить, что председатель КНР Си Цзиньпин в ходе визита в Россию, который запланирован на нынешнюю весну, озвучит свои предложения. Например: остановка поставок оружия на Украину, чем последний год занимается Запад, прекращение огня и активизация мирного процесса. И сейчас, вероятно, происходила «сверка часов» накануне предстоящей поездки лидера партии и правительства в Москву.

Другое дело, вряд ли на подобные мирные инициативы согласится Запад. Но, в любом случае, Россия и Китай делают всё возможное для сохранения стратегической стабильности, поэтому контакт этих двух игроков так важен.

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