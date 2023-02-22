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Экономика22 февраля 2023 11:00

Как годами не волноваться за доходность сбережений: долгосрочные вклады стали выгоднее

Экономика России выдержала удар санкций, и теперь многие жители страны задумались о долгосрочных вкладах. Разбираемся, насколько они выгодны

В 2022 году экономическая ситуация была нестабильна, поэтому самыми популярными у россиян были короткие вклады. Как правило, жители страны оставляли свои сбережения в банках на срок от трех до шести месяцев, не понимая, что будет с экономикой и их вкладами дальше.

Однако финансовая система России выдержала удар санкций - теперь многие участники рынка наращивают прибыль, и россияне задумались о более долгосрочных вкладах. Банки знают, что для их клиентов стабильность сейчас превыше всего, поэтому в отрасли наметился интересный тренд.

Кредитные организации начали фиксировать высокие ставки по вкладам сразу на три года. И клиенты могут несколько лет не волноваться за доходность своих сбережений.

Эксперты рассказали, почему сейчас выгодно открывать вклады в банках на долгий срок, и обыграют ли такие вклады инфляцию в стране.

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