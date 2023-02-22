Скидки до 15 тысяч рублей. В билайне при покупке нового Samsung Galaxy S23 получится сэкономить

Фото: Пресс-служба билайна

В офисах и интернет-магазинах билайна стартовали продажи новых смартфонов Samsung Galaxy S23, отличающихся мощнейшим процессором, великолепной камерой, сочным экраном, емким аккумулятором и высокой функциональностью. В салонах представлен весь модельный ряд — от версии с объемом внутренней памяти на 128GB до Ultra на 1TB.

При покупке нового телефона все клиенты, независимо от того, пользуются они связью билайн или нет, смогут сэкономить. В частности, существенные бонусы можно получить при покупке комплекта, который состоит из смартфона со скидкой до 15 000 рублей, опций «Рубли на связь по акции» на 12 или 18 месяцев и SIM-карты с тарифным планом «Тариф UP». При оформлении заказа действующие абоненты могут отказаться от приобретения SIM-карты в составе акционного комплекта. Подробнее о выгодных комплектах здесь.

Еще одна возможность сэкономить — оплатить покупку в интернет-магазине. В таком случае клиент получит скидку в 5000 рублей или 3% от стоимости гаджета, в зависимости от выбранной модели. Все модели представлены на официальном сайте оператора.

Приобрести новый смартфон можно в кредит без переплат, сроком на 6, 10 и 12 месяцев, а также сдать свой старый телефон в трейд-ин.

На все телефоны предоставляется год гарантии.

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