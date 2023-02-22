Госдума вслед за президентом приостановила договор о стратегических вооружениях

В повестке Госдумы на 22 февраля документ, внесенный президентом, стоит на первом месте. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вот стало и понятно, зачем Совфед решил собраться на внеочередное заседание после послания президента Федеральному собранию. Обеим палатам парламента надо до праздников успеть принять законопроект о выходе России из договора с США об ограничении стратегических наступательных вооружений.

В повестке Госдумы на 22 февраля документ, внесенный президентом, стоит на первом месте. В третьем чтении всего один законопроект рассматривали - о штрафах для перевозки крупногабаритных грузов. Не тот документ, ради которого бы парламент стал устраивать внеочередные заседания.

В пояснительной записке к закону о вооружениях примерно те же аргументы, что назвал Владимир Путин во время послания:

«Договор содержит положения о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. В целях обеспечения контроля за соблюдением положений Договора каждая из Сторон имеет право осуществлять инспекционную деятельность. При этом США целенаправленно не выполняют свои обязательства по Договору в указанной сфере деятельности».

Разве что, выступая в прямом эфире, российский лидер использовал более красочные выражения.

- Нам известно, что Запад прямо причастен к попыткам киевского режима нанести удары по базам нашей стратегической авиации. Использованные для этого беспилотники были оснащены и модернизированы при содействии натовских специалистов. И вот теперь они хотят ещё и осматривать наши оборонные объекты? В современных условиях сегодняшнего противостояния это звучит как какой-то бред просто, - заявил президент в своем послании.

СНВ-3 — соглашение между Россией и США о взаимном сокращении ядерных арсеналов. Оно вступило в силу 5 февраля 2011 года сроком на десять лет. Договор подписывал Дмитрий Медведев и Барак Обама. В январе 2021-го стороны продлили договор до 5 февраля 2026 года.

Соглашение позволяет каждой из стран иметь только ограниченное количество определённой техники и боеприпасов:

* 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков.

* 1550 ядерных боеголовок на перечисленной технике.

История тянется ещё с Договора об ограничении стратегических вооружений между СССР и США. Первый подписан в 1972-м. Две сверхдержавы договорились не допустить неконтролируемой гонки вооружений. И сохранять баланс в мире. Потом уже с Российской Федерацией договоры перезаключались.

Интересно, что две страны НАТО – Великобритания и Франция – тоже имеют свои ядерные арсеналы. Но их-то размер и состояние никакими договорами не ограничены. Владимир Владимирович об этом напомнил в послании.

В финансовом обосновании закона написано, что никаких дополнительных бюджетных трат не потребуется. Но это в случае, если не начнется новая гонка вооружений.

- Министерство обороны России и «Росатом» должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия. Первыми мы, разумеется, этого делать не будем, но если США проведут испытания, то и мы их проведём. Ни у кого не должно быть опасных иллюзий, что глобальный стратегический паритет может быть разрушен, - заявил президент во время послания.