Нет, только не это: россияне выступили против сезонного перевода времени

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В России вновь задумались о сезонном переводе часов. Депутаты подсчитали, что постоянное зимнее время лишило россиян светлых вечеров, и в зависимости от региона, поклонники солнца потеряли от 16% до 58% светлого времени.

Споры на эту тему не утихают с тех самых пор, как сезонный перевод времени отменили, однако пока побеждают те, кто все же предлагает сохранить единое время на весь год. Об этом говорят результаты опроса сайта KP.RU.

61% опрошенных отмечают, что им никогда не нравилось дважды в год переводить стрелки на часах и привыкать к новому графику. Сейчас их устраивает единое время и зимой, и летом, но если кто-то против из-за того, что летом лишен длинных светлых вечеров, то можно круглый год использовать не зимнее, а летнее время, зимой солнца все равно нет ни утром, ни вечером, в большинстве регионов отмечают респонденты.

«Отстаньте от времени, наконец! Кто хочет, пусть встает сам раньше, а часы оставьте в покое», - негодует участник опроса.

«Оставить зимнее время. Не надо переводить часы», - соглашается другой.

«Думаю, переход на летнее время на весь год устроит всех. Так как скачки по часам уже всем надоели», - предлагает третий.

Однако четверть россиян поддержали инициативу депутатов. Они признались, что очень страдают от нехватки солнца. Вставать в три утра они все равно не готовы, а вот вечером летом и правда темнеет рано. Выходит, не видишь солнца ни летом, ни зимой, жалуются респонденты.

Да, летом по зимнему времени жить не очень хорошо, светает очень рано, и вечером рано темнеет», - вздыхает участник исследования.

«Правильно. Летом в три утра уже светло, и толком уже не спишь. Зато вечером в девять уже темнеет, обидно», - отмечает другой.

При этом нашлись и те, кому вообще все равно, жить по летнему или по зимнему времени, переводить стрелки сезонно, или не делать этого. Как правило, большинство из этих респондентов живут в регионах, где летом ночи белые и солнца им хватает.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях. Участие в исследовании приняли 11,9 тысячи человек.

Напомним, ранее законопроект о возвращении к сезонному переводу часов подготовил депутат Госдумы Михаил Матвеев. Эксперты отмечают, что у этого предложения два основных плюса:

- Исследования показывают, что дополнительный светлый час по вечерам снижает количество ДТП;

- Увеличение светового дня приводит к значительному снижению уровня депрессии у населения.

При этом есть и ощутимый минус, у всего населения дважды в год сбиваются биоритмы, и восстанавливаются затем еще целых две недели.