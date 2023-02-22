Воспитанницы Минобороны России напекли блинов героям СВО

Заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова. Фото: Алексей Ерешко/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Замминистра обороны Татьяна Шевцова и воспитанницы Пансиона Минобороны России поздравили военнослужащих, проходящих лечение в Центральном военном клиническом госпитале имени П.В. Мандрыка, с Днем защитника Отечества, сообщили журналистам в военном ведомстве.

«Наши медики сделают все возможное и невозможное, чтобы вас вылечить, чтобы вы быстрее встали в строй. Но внутренний настрой тоже очень важен, поэтому мы, с учетом масленицы, привезли вам блины и кексы, которые наши воспитанницы испекли сами. Наши девчонки решили порадовать вас, ведь в процессе выздоровления очень важно позитивное настроение, потому что бодрость духа этому способствует», - отметила Татьяна Шевцова.

Этот визит воспитанниц Минобороны России в госпиталь не первый. Они регулярно пишут письма бойцам на передовую со словами поддержки, выступают с концертами в госпиталях, готовят собственными руками домашние блюда, чтобы порадовать раненных.

Такая моральная поддержка неслучайна, ведь большинство воспитанниц - дочери военнослужащих, в том числе и участников специальной военной операции.