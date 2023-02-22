ДОМ.РФ развивает жилищное строительство в Сибири

На участках от ДОМ.РФ в Сибири в прошлом году было построено около 200 тыс. кв. м жилья разной этажности. Фото: пресс-служба ДОМ.РФ

В ходе онлайн-конференции «Развитие жилищного строительства в СФО» специалисты ДОМ.РФ рассказали о современном состоянии отрасли в регионах округа и подвели итоги прошлого года.

Ипотечных кредитов дают больше

Банк ДОМ.РФ озвучил итоговую сумму ипотечных кредитов, выданных в прошлом году — 14 млрд рублей. Это более чем в полтора раза больше, чем годом ранее. Больше всего денег получили заемщики из Новосибирской области (6,7 млрд рублей) и Красноярского края (4,4 млрд рублей). В лидерах также Омская, Кемеровская области и Алтайский край.

Банк подсчитал, что за год выросли объемы выдачи практически по всем продуктам: по «Семейной ипотеке» (сейчас ставка от 4,8%) – более чем в четыре раза, по «Льготной ипотеке» (сейчас ставка 6,8%) – вдвое, по ипотеке на вторичном рынке (ставка от 10,4%) – почти на 40%.

Банк ДОМ.РФ поддерживает тренд на развитие рынка индивидуального жилищного строительства — ИЖС. За год количество кредитов на частные дома выросло в пять раз, а общий объем займов составил 2,2 млрд рублей. Доля частных домов в ипотечных кредитах банка достигла 16%.

— Ожидаем, что в 2023 году спрос на ипотеку в Сибири сохранится на высоком уровне. Этому будут способствовать модернизация госпрограмм для семей с детьми и ИТ-специалистов, продление «Льготной ипотеки», а также дальнейший рост строительного сектора и запуск новых проектов, – отметил управляющий директор Сибирского регионального центра Банка ДОМ.РФ Алексей Кузнецов.

Банк также участвует в проектном финансировании новостроек: кредитный портфель в СФО составляет более 167 млрд рублей. Сейчас многоквартирные дома возводят по такой схеме: застройщик получает кредит (то самое проектное финансирование), а деньги покупателей-дольщиков лежат на безопасном счете-эскроу. Получить средства клиентов девелопер сможет только после завершения строительства. Поэтому проектное финансирование так важно для рынка. При участии Банка ДОМ.РФ в СФО построят свыше четырех млн «квадратов» современного жилья более чем для 39 тыс. российских семей.

Кадры в градостроительстве

В России существует Индекс качества городской среды. Это инструмент оценки качества материальной городской среды и условий ее формирования для городов. Проще говоря, насколько населенный пункт обеспечен современным жильем, сколько озелененных территорий, развиты ли улично-дорожная сеть и общегородские пространства.

Большинство городов СФО — отстают в рейтинге Индекса качества. Их классифицируют как «города с неблагоприятной городской средой». ДОМ.РФ намерен изменить ситуацию. За счет повышения квалификации специалистов по благоустройству. Так уже пятый год проводится федеральная лидерская программа Архитекторы.рф. На обучение принимают специалистов, имеющих отношение к градостроительству.

— Мы запустили Архитекторы.рф по поручениям Президента и Правительства. Это программа для 100 практикующих специалистов, которые без отрыва от производства повышают свои компетенции на самом высоком уровне на очных модулях в Москве и регионах, выезжают в другие страны», – отметил директор по развитию городской среды ДОМ.РФ Антон Финогенов.

14 выпускников прошлых курсов — всего его прошли 40 человек из Сибири — сегодня работают в муниципальных и государственных учреждениях, а также центрах компетенций. Например, главный архитектор города Зеленогорска Никита Татаринов, заместитель минстроя Иркутской области Алексей Емелюков, главный художник Новосибирска Маргарита Смердова и другие чиновники.

Также в Сибири уже три года действует просветительская программа от ДОМ.РФ — «Городские практики». Три года назад интенсив для специалистов в сфере развития городской среды проходил в Иркутске, в 2021 в Томске, а в 2022 в Новосибирске.

— Результатами этой работы стало образование крепких городских сообществ, которые готовы сотрудничать с властями, делиться своими идеями по благоустройству, — добавил Антон Финогенов.

В Новосибирской области при участии ДОМ.РФ строятся ЖК «Берёзки» и «Берёзки-2». Фото: пресс-служба ДОМ.РФ

Нового жилья строят больше

В прошлом году в СФО девелоперы начали возводить 678 домов на 84 тысячи квартир. Общая площадь объектов недвижимости 4,2 млн кв. м. Это на 32% больше, чем в предыдущем году.

— Рост запусков новых проектов наблюдался практически во всех сибирских регионах. Лидерами по объему нового строительства остаются Новосибирская область, Красноярский край и Иркутская область. В Новосибирске и Красноярске сегодня сконцентрировано 53% всего строительства в округе, – сообщила в ходе конференции заместитель руководителя Аналитического центра ДОМ.РФ Екатерина Власова.

За прошлый год в эксплуатацию на территории СФО ввели 8,3 млн «квадратов» жилья. Больше половины (52%) пришлось на ИЖС — всего построили 33 тысячи домов. Больше всего частных домов строится в Республиках Алтай (93%), Тыва (78%) и Томской области (70%). В январе текущего года ввод ИЖС в округе составил почти 0,5 млн кв. м, что больше показателя аналогичного периода предыдущего года сразу на 43%.

Проанализировали аналитики ДОМ.РФ и конструктивные особенности объектов ИЖС. Свыше половины — деревянные дома. Тогда как в целом по России — 29%. В Кемеровской и Иркутской областях, а также Республике Тыва из дерева строится порядка 66% частных домов.

Что до многоквартирных домов, то в округе сейчас возводят 1138 объекта общей площадью 8 млн кв. м. Из них почти 90% – с использованием эскроу-счетов, что близко к среднему показателю по стране. В СФО есть регионы, полностью перешедшие на новую схему финансирования — это Республики Алтай и Тыва.

«Основной ресурс для застройщиков — это земля»

Институт развития передает регионам и девелоперам бывшие федеральные земли. Это неэффективно используемые территории, подходящие для жилищного и иного строительства - где-то по просьбе местных властей их передают для строительства социальной или инженерной инфраструктуры, где-то девелоперы получают землю под застройку через аукционы.

Новосибирская область по итогам прошлого года стала лидером среди регионов СФО по вводу в эксплуатацию жилья на участках, ранее переданных ДОМ.РФ. Здесь возвели около 52,3 тысяч кв. м недвижимости. На втором месте по объемам ввода — Иркутская область (более 48 тысяч кв. м), на третьем — Алтайский край (32,7 тыс. кв. м). В пяти из десяти регионов округа на участках от ДОМ.РФ за 2022 год построили около 200 тысяч кв. м жилья.

Также власти продолжают выдавать разрешения на строительство (РС) на переданных от ДОМ.РФ участках. В пяти регионах СФО выдано РС на возведение более 236 тысяч кв. м жилья. Здесь топ-3 выглядит так: Иркутская область (124,3 тысяч кв. м), Алтайский край (71,1 тыс. кв. м) и Новосибирская область (около 23 тыс. кв. м). На их долю приходится более 92% площадей, на которые получены РС.

— Основной ресурс для застройщиков — это земля. ДОМ.РФ с 2008 года занимается реализацией неиспользуемых федеральных участков и объектов, на месте которых потом появляются новые дома и офисы. Наши специалисты проводят тщательную градостроительную подготовку передаваемых инвесторам площадок, что позволяет снизить издержки на старте проектов, уменьшить сроки их реализации. Институт развития также предлагает инвесторам комплекс механизмов, которые дают возможность увеличить темпы ввода жилья, повысить качество городской среды и комфорт новых микрорайонов, — рассказал и. о. директора подразделения «Градостроительство, сопровождение проектов и инфраструктура» ДОМ.РФ Сергей Сумин.

В семи регионах Сибири ДОМ.РФ за прошлый год вовлек в оборот под строительство жилья и других объектов 45 участков. Их общая площадь более 245 га.

Также правительственная комиссия одобрила реализацию девяти проектов комплексного развития территорий (КРТ). Градпотенциал участков в Иркутской и Томской областях, Алтайском и Красноярском краях — около 3 млн кв. м жилья. По проектам КРТ в 2022 году состоялись аукционы в Иркутской области и Красноярском крае (общий градпотенциал — 453 тыс. кв. м жилья). Подобные торги ожидаются в ближайшее время в Красноярском и Алтайском краях, Иркутской и Томской областях.

В восьми регионах округа за прошлый год ДОМ.РФ провел 51 аукцион. «С молотка» ушли участки общей площадью 283,6 га.

Сейчас на участках от ДОМ.РФ в Сибири возводят и вводят в эксплуатацию ряд масштабных девелоперских проектов. В Иркутске на площади 0,6 га сдан ЖК Life: три девятиэтажные блок-секции и инфраструктура для жизни. В Новосибирской области продолжается строительство ЖК «Берёзки» и «Берёзки-2» — уже сдано более 205 тысяч кв. м малоэтажного жилья из планируемых 448 тысяч. В Кемерове на участке площадью 5 га построен ЖК «Верхний бульвар» — его градпотенциал 95,5 тысяч кв. м.