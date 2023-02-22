В США случился «второй Чернобыль»: Белый дом скрывает ужасную катастрофу

Последствия чудовищной техногенной катастрофы в штате Огайо еще предстоит оценить Фото: REUTERS

Огайо – типичная американская глубинка, в которой редко что происходит. В СМИ этот штат чаще всего упоминается лишь в связи со своеобразным рекордом: восемь из 46-и президентов США являются выходцами из Огайо.

Но вот в последние дни выпуски американских новостей начинаются репортажами именно из Огайо, который уже стали называть «Вторым Чернобылем», поскольку в новейшей истории произошел крупнейший разлив отравляющих веществ.

3 февраля жизнь более чем 5 тысяч жителей городка Ист-Палестайн, расположенного в Огайо, изменилась. Поздним вечером там сошел с рельсов поезд, перевозивший химикаты. Более двух десятков цистерн загорелись. Но прибывшие пожарные даже не пытались их тушить: слишком токсичен был черный дым, грибом поднявшийся над городом.

Всего вагонов в составе было полторы сотни, и до сих пор неизвестно состояние тех, что не загорелись; через несколько дней их отбуксировали в неизвестном направлении.

Компания-перевозчик уведомила власти о том, что «из некоторых цистерн вытекли винилхлорид, этилгексилакритал, бутилакрилат и другие химические вещества», крайне опасные для здоровья человека, но лишь спустя сутки людям было предложено эвакуироваться.

Через несколько дней им разрешили вернуться домой, но до сих пор в городе и прилегающих к нему районах стоит резкий химический запах.

3 февраля жизнь более чем 5 тысяч жителей городка Ист-Палестайн, расположенного в Огайо, изменилась. Поздним вечером там сошел с рельсов поезд, перевозивший химикаты. Фото: REUTERS

Известно, что при сгорании винилхлорида образуется фосген, являющийся одним из распространенных видов химического оружия. А попадание винилхлорида в питьевую воду может вызвать сразу несколько видов онкологических заболеваний, в первую очередь, поражающих мозг и печень.

Власти до сих пор почти не сообщают информацию о событии, а первая пресс-конференция, посвященная невероятной по масштабам экологической катастрофе, была созвана лишь спустя 11 дней. На ней было подтверждено, что химикаты попали в почву и водные артерии, а твердые частицы были обнаружены в воздухе. В Ист-Палестайн завозят питьевую воду, с поверхности местных водоемов собирают погибшую рыбу. Начаты работы по вывозу загрязненной земли с места крушения, ее верхний слой просто срезают бульдозерами.

Ученые признают, что масштаб катастрофы может сравниться с чернобыльской. Но власти штата убеждают общественность, что ничего особо страшного не произошло, и ситуация полностью находится под их контролем.

Губернатор Огайо Майк ДеВайн пообещал развернуть в Ист-Палестайн мобильную клинику, в которой перепуганные жители могут сдать необходимые анализы. При этом он заверяет, что первые проверки показали – никаких токсинов в организмах горожан нет.

Но люди жалуются на боли в горле, раздражение кожи, заложенность носа. Их дома и машины до сих пор покрыты дурно пахнущей сажей, в городе внезапно стали умирать домашние питомцы – кошки и собаки; фермеры жалуются на падеж крупного рогатого скота. Однако никаких дезактивационных работ в Ист-Палестайн проводить не планируется.

Из реки Огайо, протекающей рядом с Ист-Палестайн, ниже по течению берут питьевую воду десятки городов сразу нескольких штатов. Сообщается, что водозаборным станциям предписано срочно найти альтернативные источники.

Директор Департамента здравоохранения штата Огайо подвергся критике, заявив, что проводящееся регулярно тестирование проб воды и воздуха в штате «показывает обнадеживающие результаты», поскольку он отказывается раскрывать значения проб. А, по некоторым данным, их результаты до сих пор являются чрезвычайно опасными для жизни людей.

Более двух десятков цистерн загорелись. Но прибывшие пожарные даже не пытались их тушить: слишком токсичен был черный дым, грибом поднявшийся над городом. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден никаких официальных заявлений о катастрофе в Огайо не делал и воздержался от поездки в этот штат, предпочтя отправиться в Киев и Варшаву, расположенные вообще на другом континенте. А вот его возможный конкурент на ближайших выборах, бывший глава Белого дома Дональд Трамп, объявил, что в Ист-Палестайн обязательно приедет уже на этой неделе.

Только в этом году в Америке произошло не менее десятка инцидентов, связанных с химическими веществами, среди которых еще две железнодорожных катастрофы, в результате которых были повреждены цистерны с высокотоксичными химикатами.

А в многострадальном Огайо в дополнение ко всему 20 февраля произошел взрыв на металлургическом заводе, расположенном в Кливленде. Один человек погиб. До сих пор пока нет никакой информации – что послужило причиной трагедии. Известно лишь, что более двух десятков людей были доставлены в больницы с сильными ожогами, в том числе и от контактов с расплавленным металлом. Компания, владеющая заводом, оценила убытки как «очень и очень значительные».

Хозяин соседнего предприятия рассказал, что сразу после взрыва он вышел на улицу, которая «была запружена тлеющими камнями и расплавленным металлом».

Но это не все злоключения жителей Огайо: в штате продолжается неконтролируемая вспышка кори. Медики призывают родителей вакцинировать детей от этого опасного заболевания, но пока их призывы остаются без ответа. Первые заболевшие были выявлены еще в декабре прошлого года, и даже спустя почти три месяца вспышку погасить не удалось – врачи выявляют все больше и больше заболевших детей.