Владимир Машков сделал заявление о российских исполнителях-патриотах

Владимир Машков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Среди тех, кого я встретил во вторник, 21 февраля, в Гостином дворе, где президент Владимир Путин обратился с Посланием к Федеральному собранию, был и мой любимый актер Владимир Машков.

Времени на разговоры у нас не было, но мне все же удалось задать знаменитому артисту несколько вопросов…

…- Владимир Львович, а вы знаете о том, что благодаря вам, вашему визиту в ЛНР и встрече с главой республики Леонидом Пасечником, в России начали массово создавать песни, посвящённые бойцам СВО?

- Да? Интересно…

- Просто получилось так, что я летом прошлого года ездил в Луганск, и мне Пасечник рассказал про ваш визит. И про ваши слова о том, что о наших ребятах, которые сегодня сражаются в зоне СВО, уже пора снимать фильмы.

- Да, наверное, был такой разговор. И те, кто там сражается, действительно, достойны нашего глубочайшего уважения.

- А потом сразу после Луганска я полетел в Ашхабад - в составе группы журналистов освещать визит Владимира Путина. И я рассказал президенту обо всем об этом. И он тогда заявил, что участники СВО достойны того, чтобы о них снимали фильмы, слагали стихи и песни. И после этого на телеканалах началась раскрутка этой темы. Как вы это оцениваете?

- Я не очень в курсе, но, знаете, если говорить о людях творчества, конечно, непременно они должны быть на самом переднем рубеже чувств и эмоций. Иначе это бессмысленно.

- То есть, вы какие-то песни того же Шамана знаете?

- Конечно. И не только Шамана.

- А кого еще?

- Прекрасные песни Юли Чичериной, «Зверобоя», прекрасные композиции Саши Маршала, Николая Расторгуева. У нас огромное количество патриотических песен и замечательных исполнителей.

- И сейчас на Радио «Комсомольская правда», благодаря Олегу Газманов, идет цикл, посвящённый патриотическим песням, там выделен специальный грант…

- Да. Прекрасно.

- У меня ощущение, что это с вас началось, с вашего визита в ЛНР.

- Ну, не знаю, может быть, отчасти. Но я очень рад, что это уже дало какой-то такой старт.

- Спасибо вам огромное. А на Радио «Комсомольская правда» не хотите прийти?

- Пока занят…