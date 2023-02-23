Бойцы спецоперации повторяют подвиги героев Великой Отечественной: «Пока бьется сердце, с поля боя не уйду»

Военнослужащая медицинской службы, прапорщик Екатерина Иванова. Фото: Павел Бедняков/POOL/ТАСС

Самоотверженных поступков, созвучных совершенным советскими солдатами и офицерами на фронтах Великой Отечественной войны, - сегодня сотни. Вот только три из них. Параллели возникают сами собой.

Прапорщик Екатерина Иванова

Екатерина Иванова.

Окончила Белгородский медицинский колледж, решив связать свою жизнь с благородным делом спасения людей. В ходе специальной военной операции 28 февраля 2022 года фельдшер хирургического отделения Екатерина Иванова оказывала помощь раненым бойцам и командирам в районе села Чуповка. Прапорщик лично вынесла из-под обстрела трех военнослужащих, а потом машина санитарной службы попала под ураганный минометный огонь украинских националистов. Хрупкая девушка накрыла собой раненого, но сама получила ранение. Награждена медалью «За отвагу».

Старший сержант Вера Кощеева

Вера Кощеева.

Среди 44 военных медиков, удостоенных звания Героя Советского Союза за проявленные отвагу и героизм в годы Великой Отечественной войны, 17 женщин. Одна из них - Вера Кощеева из Алтайского края. В 1943 году под Сталинградом в свои 20 лет Вера Кощеева вынесла с поля боя 20 раненых бойцов с их личным оружием. Потом отличилась в боях за освобождение Украины, а свой подвиг совершила при форсировании Днепра. Получила ранение, но спасала бойцов штурмовых групп, вдохновляя их на победу. 22 февраля 1944 года удостоена звания Героя Советского Союза и звания лейтенанта.

После войны вышла замуж за офицера, работала заведующей яслями. Погибла в автокатастрофе в 1975 году с маленьким внуком в 52 года. Похоронена в Апшеронске Краснодарского края.

Старший лейтенант Антон Старостин

Антон Старостин.

Антон Старостин родился в 1995 году в Калининграде. В 2020 году окончил Казанское высшее танковое командное училище.

В специальной военной операции - с первого дня. В должности командира танковой роты отдельной бригады береговой обороны участвовал в захвате переправы в районе дамбы Северо-Крымского канала. Утром 25 февраля 2022 года танковый батальон противника предпринял попытку ее отбить. Но экипаж Старостина, заняв тактически выгодную позицию, прицельным огнем уничтожил восемь БТР и десятки солдат противника. В бою танк Старостина был атакован расчетом американского ракетного комплекса «Джавелин», а сам он получил контузию. Из боя офицер не вышел, уничтожил с экипажем еще два украинских танка и удержал переправу.

«Я выполнял свою задачу и героем себя не считаю», - заявил офицер.

Звезду Героя Российской Федерации старшему лейтенанту Антону Старостину вручил министр обороны Сергей Шойгу.

Капитан Тимофей Алексейчук

Тимофей Алексейчук.

Тимофей Алексейчук родился в 1921 году в поселке Комарики Брянской области. В июне 1941 года окончил Ташкентское пехотное училище. В годы войны сражался в составе войск Северо-Кавказского, 1-го Украинского фронтов за Киевскую и Житомирскую области. Был трижды ранен.

Свой подвиг капитан, командир батальона совершил 26 декабря 1943 года в бою за село Студеница. Он был ранен осколками немецкой мины в щеку и шею, когда поднимал солдат в атаку. Несмотря на ранение, поле боя не покинул, а шел впереди солдат, воодушевляя их на подвиг. «Пока бьется сердце, с поля боя не уйду», - сказал он бойцам, которые хотели отвести его в санчасть.

31 декабря 1942 года батальон Алексейчука первым ворвался в Житомир, где уничтожил 10 немецких танков и 300 гитлеровцев.

10 января 1944 года капитану Тимофею Алексейчуку было присвоено звание Героя Советского Союза. После войны продолжил службу в армии, преподавал в Московском экономико-статистическом институте. Умер в 2010 году в 89 лет.

Майор Виктор Дудин

Виктор Дудин.

В 2010 году Виктор Дудин с отличием окончил истребительный факультет Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя СССР А. К. Серова. Был распределен в 23-й истребительный полк 303-й авиационной Смоленской Краснознаменной ордена Суворова дивизии.

К 2022 году имел налет более 1500 часов, выполнял боевые задачи в Сирии. Стал первым летчиком, удостоенным звания Героя России за мужество и героизм, проявленные при выполнении задач в ходе специальной военной операции.

Свою первую воздушную цель - украинский Су-27 он поразил в дуэльном бою уже в первый день СВО, чем предотвратил нанесение удара по нашим войскам.

После этого он еще не раз на своем Су-35 срывал атаки со стороны авиации ВСУ, уничтожив еще несколько воздушных целей противника. Помимо этого, майор Виктор Дудин уничтожил мобильный зенитный ракетный комплекс ПВО «Бук-М1», снизившись для этого на высоту менее 400 метров.

«Мой отец тоже был военным летчиком, я с детства был на военном аэродроме, где и сформировалась мечта о профессии», - ответил журналистам Герой России майор Виктор Дудин, после того как был лично награжден министром обороны Сергеем Шойгу.

Маршал авиации Александр Покрышкин

Александр Покрышкин.

Александр Покрышкин родился в 1913 году в Новосибирске.

В первые годы Великой Отечественной войны проявил себя умелым летчиком и новатором тактики в воздушных боях на Кубани. Только за апрель 1943 года он лично сбил 10 самолетов противника, а 24 мая 1942 года был удостоен первой Золотой Звезды Героя Советского Союза. Вторую он получил ровно через три месяца, доведя счет до 22 сбитых самолетов врага. В 1943 году бил врага над Донбассом. В июне 1944 года Александр Покрышкин в звании полковника принял командование 9-й гвардейской истребительной авиационной Мариупольской дивизией. 19 августа 1944 года стал первым трижды Героем Советского Союза в стране.

Всего за годы войны наш ас совершил 650 боевых вылетов, провел 156 воздушных боев, в которых сбил 59 фашистских самолетов. После войны стал маршалом авиации, на пенсии руководил ДОСААФ СССР, написал несколько книг. Ушел из жизни в 1985 году.

Использованы материалы Российского военно-исторического общества.