В стремительно стареющей Южной Корее уже некому работать

Республика Корея считается одной из развитых стран мира, где «куется» множество новых технологий. Вот только, судя по статистике, классическую «технологию» производства детей жители азиатской страны потихоньку забывают. Фото: Shutterstock

Республика Корея считается одной из развитых стран мира, где «куется» множество новых технологий. Вот только, судя по статистике, классическую «технологию» производства детей жители азиатской страны потихоньку забывают.

Как сообщает агентство «Блумберг», коэффициент рождаемости в Южной Корее, и так уже долгие годы бывший самым низким в мире, снова опустился, пробив очередное статистическое «дно».

Согласно данным национального управления статистики, число ожидаемых детей на одну женщину в 2022 году упало до 0,78. При этом еще в 2021 году этот показатель составлял 0,81 – самое низкое значение среди более чем 260 стран, учитываемых в статистике Всемирного банка.

Число новорожденных в прошлом году сократилось до 249 тысяч по сравнению с 260,6 тысяч годом ранее. При этом в 2021 году скончались около 373 тысяч южнокорейцев. Один из политиков назвал подобную разницу "крестом смерти". При этом, по прогнозам, к 2100 году численность населения сократится на 53% до 24 миллионов человек. Возможно, реальная ситуация будет еще хуже, ведь прогноз 2019 года был более оптимистичным и предусматривал сокращение населения всего на 43%.

Средний возраст, в котором женщина рожает первого ребенка в Корее, в прошлом году вырос до 33 лет, в то время как число вторых детей снизилось на 39 процентов. За сухими цифрами статистики кроются и реальные экономические проблемы. Отсутствие детей несет долгосрочные риски, поскольку сокращается численность рабочей силы, а расходы на социальное обеспечение пенсионеров тяжким бременем ложатся на госбюджет.

Пытаясь что-то сделать, руководство Кореи увеличило расходы, чтобы стимулировать людей рожать больше детей. Президент Юн Сук Ёль поручил в три раза поднять выплаты матерям новорожденных.

Правительство также приняло политику «жизни со стареющим населением», которая должна помочь стране существовать в новых демографических условиях. Поскольку число пенсионеров уже превышает количество активных работников, решено перейти на ускоренное внедрение роботов и привлечение большего числа иностранцев в качестве рабочей силы.

Эксперты тем временем полагают, что Корее необходимо приложить больше усилий для того, чтобы женщины меньше беспокоились о том, что потеряют работу из-за рождения детей. Высокие расходы на образование и жилье являются одними из главных факторов, оказывающих давление на рождаемость.

Впрочем, снижение числа детей никак не влияет на борьбу за права ЛГБТ, без которой не мыслимо современное западное общество, к которому себя относит и Корея. Как пишет «Нью-Йорк Таймс», высокий суд Южной Кореи во вторник обязал национальную службу медицинского страхования предоставлять однополым парам так называемую страховку супругов.

Впрочем, не все корейцы довольный такой «свободой». В стране существует мощное консервативное лобби, которое противодействует «победному шествию» ЛГБТ. Протестующие даже установили плакаты с гневными надписями у дома посла США после того, как он заявил, что поддерживает права секс-меньшинств.