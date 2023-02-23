«Русские не сдаются»: Как российская экономика сумела обойти «адские» санкции Запада

У министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова большая зона ответственности: россияне привыкли, что мировые новинки быстро попадают в страну. Хорошее настроение у всех - когда с приличными скидками. Фото: Алексей ДАНИЧЕВ/РИА Новости

Недавний прогноз Международного валютного фонда - в 2023 году российская экономика вырастет на 0,3%. Сильнее, чем в Германии. Такое предсказание МВФ удивило многих. А как же знаменитое «разорвана в клочья» от старика Байдена?! Оказалось, что нет. На удивление как зарубежным, так даже и отечественным экономистам наша экономика оказалась очень адаптивной, а предприниматели - изобретательными. «Комсомолка» подводит итоги прошедшего года борьбы с санкциями.

СБИЛИ ПАНИКУ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ

Самый эффективный способ разрушить экономику любой страны - это обанкротить ее банки. Финансовую систему часто сравнивают с кровеносной. Она перекачивает деньги от одних экономических субъектов к другим. И если по каким-то причинам этот процесс тормозится, в экономике могут начаться большие проблемы. Тромб закупоривает сосуд, и кровь не попадает к жизненно важному органу.

Удар по финансовой системе в прошлом году был очень сильным. За неделю с начала спецоперации вкладчики сняли из банков 2 трлн рублей. И начали активно менять их на валюту. Доллар подскочил в полтора раза - до 120 рублей. Нужно было срочно сбить панику, иначе последствия могли быть катастрофическими.

В ЦБ через подобные кризисы уже проходили - например, в 2008 и 2014 годах. Каждый раз допускали некоторые ошибки. Поэтому к решению новой задачи подошли комплексно и аккуратно. Во-первых, повысили ключевую ставку до 20% годовых. Это вынудило банки поднять ставки по вкладам до этого же уровня. Во-вторых, ввели валютные ограничения. По ним снять в виде наличных можно было только до 10 тысяч долларов.

Все это привело к искомому результату. Отток денег из финансовой системы прекратился. Зачем выводить сбережения из банка, если купить на них валюту все равно нельзя?! А держать дома бессмысленно при такой инфляции. Вот и понесли деньги обратно, чтобы разместить под баснословные 20% годовых.

Как итог - панику сбили, вкладчиков успокоили. И уже через месяц ЦБ начал плавно снижать ключевую ставку. А все банки - даже те, что под жесткими санкциями Запада, - спокойно функционируют и даже получают прибыль. Валютные ограничения пока не отменили.

ОТВЕТ НА ЗАПРЕТ - ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ИМПОРТ

Оказывается, в последние годы наш бизнес был очень и очень законопослушным. Законы жестко стояли на стороне правообладателей. Ввезти что-либо без разрешения официального поставщика было нельзя. С одной стороны, это защищало легальных продавцов и дистрибьюторов. С другой - приводило к завышению цен и сокращению ассортимента. Часть экспертов давно ратовали за то, чтобы разрешить у нас в стране параллельный импорт, то есть завозить товары известных марок без какой-либо лишней волокиты. Но лобби крупных компаний этому процессу всегда препятствовало. Естественно, объясняли все это заботой о потребителях. Мол, в противном случае хлынет контрафакт.

После объявления многочисленных санкций поставлять в нашу страну многие товары по легальным схемам стало невозможно. Поставщики перестали отгружать их российскому бизнесу. Но выход правительство нашло очень быстро. Система параллельного импорта заработала на полную мощность. По данным Федеральной таможенной службы, по этой схеме в прошлом году в Россию было доставлено товаров на $20 млрд. И хотя это всего 5% от всего объема импорта, в этом году доля явно будет выше.

Напомню, по этой схеме можно завозить не все подряд, а лишь те товары, которые стоят в специальном перечне, который предлагает Минпромторг и утверждает правительство. Чиновники исходят из дефицита конкретной продукции.

В итоге в Россию теперь попадают почти все санкционные товары: айфоны, иномарки, автокомпоненты, даже киноновинки.

ЭКСПОРТ ЗАПРЕТИТЬ НЕ УДАЛОСЬ

Одна из мер, которая должна была обрушить нашу экономику, - введение потолка цен на нефть и нефтепродукты. Оба этих ограничения ввели в последние месяцы. А до этого страны Запада методично ограничивали поставки российских энергоресурсов покупателям. Апофеозом этой борьбы стал подрыв трех веток «Северного потока».

Все эти санкции должны были привести к снижению экспорта наших энергоресурсов. Отчасти это удалось. В первые месяцы объемы поставок резко просели. Но потом профильные власти и крупнейшие компании нашли способы обойти санкции и резко нарастили продажи в дружественные страны. Так, только Индия теперь забирает около трети всех экспортных поставок российской нефти. И снижать аппетиты не планирует.

Да, по последним данным Минфина, наша нефть продается по цене около $50 за баррель (по сравнению с эталонным сортом Brent, цена на который составляет $80 за баррель). Но она все равно продается, и причем почти в тех же самых объемах. Излишки при этом попадают на отечественный рынок, и это сдерживает рост стоимости бензина внутри страны.

Нам западные экономисты предрекали пустые полки магазинов. Однако их прогнозы не сбылись. А бриллианты у нас свои. Фото: Светлана ШЕВЧЕНКО/РИА Новости

КСТАТИ

Советы экспертов помогли найти противоядие

Чтобы эффективно бороться с санкциями от коллективного Запада, в правительстве активно использовали широкий круг экономистов. Для этого в первые же дни был создан экспертный совет. Как недавно заявил премьер Михаил Мишустин, первоочередные меры поддержки экономики, принятые правительством после введения санкций Запада, позволили сохранить стабильность бюджета, помогли ключевым секторам и россиянам.

- Представители экспертного совета выдвинули 750 предложений по повышению устойчивости развития экономики в условиях санкций. Многие из них стали основой законопроектов либо актов правительства, - уточнил премьер.

При этом работу нужно продолжать. Запад не оставляет попытки ослабить российскую экономику. Вводит все новые пакеты санкций. И им нужно эффективно противостоять. Возможно, даже работать на опережение.

- Важно оперативно реагировать на вызовы, взаимодействовать с вице-премьерами, министрами, руководителями органов власти, уделять внимание решению конкретных отраслевых проблем. Для сохранения динамики развития необходимо не только купировать текущие риски, но и на постоянной основе прогнозировать появление новых, чтобы была возможность превентивно прорабатывать ответы на них. Среди первоочередных задач - балансировка экономики, - подчеркнул Мишустин.

СКАЗАНО

Александр Аузан, декан экономического факультета МГУ, - в интервью RTVI:

«Российская экономика устояла. Она не рухнула, как предвидели очень многие экономисты. Но произошло это за счет того, что внутри экономики, бизнеса, людей нашлись силы сделать то, что было сделано. В марте мы видели гораздо более пессимистичную картинку. Мы ошиблись. В России рыночная экономика есть, и она работает. И она показала себя. Разговаривая с топ-менеджерами, я говорил: мы думали, что у вас запасы на три месяца, а у вас на шесть было. А нам хватило три месяца. За это время мы нашли замены. Хуже, не так, не все, но нашли. Нам хватило этого времени, чтобы развернуться. Это касается даже довольно сложных технологических задач. Бизнес работоспособен, когда ему не мешают. Правительство и Центробанк действовали очень профессионально. Они вначале потушили пожарную опасность финансового краха. А все остальное сделал рынок. У бизнеса была активная адаптация. Он сшивал разорванные торговые цепочки. Наша экономика, конечно, слабее, чем была. Но это трудовой подвиг российских предпринимателей».