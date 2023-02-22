Сэкономили на носках и закупились штукатуркой: чем женщины планируют удивить избранников на 23 февраля

Перечислим наиболее популярные покупки Фото: Shutterstock

В американской культуре есть такой противный персонаж: Гринч - похититель Рождества. Ну а мы с вашего позволения (вы же открыли эту статью, значит, позволяете) выступим похитителями 23 февраля. Вернее, похитителями интриги. А нашими сообщниками в деле о похищении интриги выступили сотрудники портала Checkindex, которые анализируют данные с миллиона российских онлайн-касс. Они выяснили, на что активно тратили деньги россияне и их боевые подруги в период с 15 по 20 февраля (именно на эти даты ежегодно выпадает самая горячая пора закупок подарков к мужскому празднику). И как выросли или упали эти траты по сравнению с прошлым годом.

Перечислим наиболее популярные покупки и начнем с самого дорогого (в финансовом смысле) подарка.

1. Смартфон

Средний чек: 18 920 руб. (на 13% ниже, чем в прошлом году).

Число покупок снизилось на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

2. Строительный инвентарь и материалы для ремонта

Средний чек: 8680 рублей (на 14% выше, чем год назад).

Число покупок выросло на 10%.

3. Абонемент в спортзал

Средний чек: 3130 руб. (на 10% выше, чем в прошлом году).

Число покупок выросло на 12%.

4. Домашний спортинвентарь (гантели и прочая спортивная "мелочевка" не дороже 5 тыс. руб.)

Средний чек: 3130 руб. (на 10% выше, чем в 2022 году).

Число покупок выросло на 12%.

5. Умные часы и фитнес-трекеры

Средний чек: 3060 руб. (минус 3% к прошлому году).

Число покупок снизилось на 30%

6. Мужская парфюмерия

Средний чек: 2807 руб. (на 22% выше, чем в 2022 году).

Число покупок снизилось на 15%.

7. Подарочные сертификаты

Средний чек: 1750 руб. (на 12% ниже, чем годом ранее).

Число покупок выросло на 16%.

8. Лотереи и услуги букмекерских контор

Средний чек 1110 руб. (на 8% ниже, чем в прошлом году).

Число покупок выросло на 54%. Похоже, самый популярный подарок на 23 февраля найден! Ну, удачи вам.

9. Трусы

Средний чек: 511 руб. (на 11% ниже, чем в прошлом году).

Число покупок снизилось на 21%.

10. Носки

Средний чек: 276 руб. (на 2% ниже, чем годом ранее).

Число покупок снизилось на 28%. Видимо, деньги ушли на покупку лотерейных билетов.

11. Пена для бритья

Средний чек: 237 руб. (на 8% выше, чем в прошлом году).

Число покупок снизилось на 7%

В общем, список более-менее стандартный. Хотя и не без сюрпризов. Например, дамы стали экономить на технике, а также трусах и носках. Зато вырос интерес к спорту. И к азартным играм (в сложные времена, знаете ли, очень хочется верить в лотереи и прочие чудеса).

Конечно, штукатурку со шпатлевкой (#2 в списке) сложно назвать подходящим подарком. Скорее, мужчины покупали стройматериалы сами, чтобы было чем развлечься на длинных выходных.