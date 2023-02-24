Это все мое, родное: Пять самых успешных проектов импортозамещения в России

Инсталляция ZAMESTIM в Санкт-Петербурге собрана из первых букв названий ушедших из России западных компаний. Но ничего - заместим! Фото: Александр ДЕМЬЯНЧУК/ТАСС

Это было похоже на коллапс. С началом спецоперации и объявлением антироссийских санкций от сотрудничества с Россией отказались многие западные партнеры, на выход с нашего рынка выстроились десятки компаний «недружественных стран». Доллар и евро возглавили валютные скачки. И хотя спустя несколько месяцев все более-менее устаканилось, стало очевидно - настал тот самый переломный момент, когда нужно развивать свое, чтобы ни от кого не зависеть впредь.

Цифры Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Правительством РФ был сформирован внушительный перечень проектов по критическим направлениям импортозамещения общей стоимостью 5,2 трлн рублей. Реализовать их необходимо до 2030 года. Понятно, что приоритетными отраслями стали те, где доля импорта наиболее высокая. Это электроника, фармацевтика, легкая промышленность, автопром, станкостроение. Мы сделали подборку топ-5 реальных импортозамещающих проектов, которые удалось воплотить в жизнь за год.

Лекарства

В ближайшие несколько лет в России начнут производить сотни наименований жизненно необходимых лекарств. Фото: Агентство «Москва»

В январе в Москве была запущена первая линия по производству твердых лекарственных форм на новом заводе ООО «Велфарм-М» («Брайт Вэй Индастриз»). Конечно, завод появился не за несколько месяцев. Строительство началось в декабре 2019 года. Но это лишь показывает, что к импортозамещению мы готовились давно.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, здесь будет производиться более 100 наименований жизненно важных лекарственных препаратов, большинство из которых в России сейчас не выпускается. Кроме того, в этом году будет открыто еще три производства, а в ближайшие четыре года - еще шесть. С их помощью потребность в онкологических препаратах в стране будет закрыта на 80%. Всего же планируется выпуск более 300 наименований для лечения рассеянного склероза, хронической почечной недостаточности, болезней дыхательных путей, кардиологических и других заболеваний.

RuStore

При создании российского магазина приложений были использованы как новые технологии, так и уже отработанные.

После того как Apple и Samsung объявили о приостановке деятельности в России и поудаляли из своих магазинов часть самых востребованных наших приложений (банковских, например), пришла пора создавать свое. И уже в марте 2022 года VK в компании с другими IT-компаниями приступили к разработке официального российского магазина приложений - RuStore. В работе были использованы как новые технологии, так и уже отработанные. Например, система платежей в новом магазине выстроена по принципу платежей Сбера. К концу 2022 года в RuStore насчитывалось более 2500 приложений: банковские сервисы, игры, соцсети, маркетплейсы. Разработчики приводят цифры: «Приложение магазина скачали почти 3 000 000 раз, а число скачиваний приложений из самого стора достигло 6 500 000. Авторизация пользователей в RuStore происходит с помощью VK ID или Сбер ID. Это упрощает оплату контента и подписок».

«Москвич-3»

Ходить пешком россиянам явно не придется. Фото: Агентство «Москва»

Renault ушел, «Москвич» пришел. Вернее, вернулся после долгих лет забвения. На московском заводе, где еще совсем недавно с конвейера сходили французские модели автомашин, вопреки всему кипит работа. Казалось, уйдут французы и замрет производство, но нет. Новые владельцы, ребрендинг и все рабочие места сохранены, а производство не стоит на месте. И вот уже в салоны автомобилей поступает новая модель с узкими фарами и обтекаемой формой.

Дорогие мои «Москвичи»! Фото: Рамиль СИТДИКОВ/РИА Новости

Уже в этом году производство расширят, на линии добавят российские комплектующие. Так что недалек, наверное, тот день, когда «Москвич-3» будет хитом нашего производства.

«КамАЗ»

На перестройку технологии новой версии «КамАЗа» без комплектующих из «недружественных» стран ушло около года. Фото: КАМАЗ

Магистральный тягач 54901 был выпущен в 2020 году. Мощь, стильный дизайн, плавный ход с управлением, сравнимым по легкости с вождением легковушки. Но основные составляющие - импортные: мерседесовская кабина, двигатель (450 л. с.) Liebherr, 12-ступенчатая коробка-автомат ZF Traxon, экономящий топливо задний мост от Daimler…

Весной 2022 года производство новых «КамАЗов» оказалось под угрозой. Ситуацию, правда, спасали достаточные складские запасы. Одновременно с этим шла напряженная работа по замене компонентов, которые перестали поступать из «недружественных» стран, на аналоги, собранные в России или в странах, которые не поддержали санкции.

- В новой версии тягача улучшены технические характеристики, - сообщает пресс-служба челнинского автогиганта. - На новом автомобиле К5 заменены автоматическая коробка передач, ведущий мост, пневматическая система, другие узлы. Кроме того, у обновленной модели улучшена плавность хода, снижен расход топлива.

Нельзя сказать, что перечисленные запчасти российского производства. Во многом проблему решили с помощью комплектующих из дружественных стран. И тем не менее в ближайшее время на заводе будет собрано 272 грузовика «КамАЗ» поколения К5, из них 70 единиц - с применением компонентов, локализованных в России и дружественных странах.

Фильтры

В Москве начали выпуск фильтров для воды из российского сырья. И это тоже случилось благодаря санкциям. Производитель нетканых материалов «Монтем» теперь производит дисковые фильтры для доочистки городских и промышленных сточных вод полностью из отечественного сырья, а не импортного, как раньше. Планируется, что ежегодно будет выпускаться более тысячи единиц такой продукции. Разработка прошла испытания на отечественных предприятиях в разных отраслях. Дисковые фильтры из таких материалов применяют для очистки стоков: они пропускают воду, но задерживают мелкие частички грязи.

Только цифры Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ЧТО ЕЩЕ

• «Ростелеком» развивает российские роботизированные системы в управлении бизнес-процессами. Компания финансирует IT-стартапы новаторов, позволяя им использовать свои площадки.

• В Чувашии в рамках импортозамещения разработали модульное реле, полный аналог реле западных производителей. Его применяют в электрических схемах и противоаварийной автоматике.

• «Росатом» заменяет иностранные системы математического моделирования и инженерного анализа на российские аналоги.

• В «Роснефти» перешли на отечественные катализаторы. Это вещества, которые ускоряют химическую реакцию и используются в процессах очистки нефтяных фракций от серы и других нежелательных примесей, а также для повышения качества топлива и масел. Раньше российская нефтепереработка зависела от зарубежных катализаторов практически на 100%. Сейчас уже значительно меньше.