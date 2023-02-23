Кирилл Буданов, начальник Главного управления разведки Украины заявляет, что с апреля и до мая пройдут решающие сражения Фото: REUTERS

Ваши гаубицы вам не помогут в беде

Западная группировка войск на Купянском направлении в Новоселовском в ЛНР и в Масютовке в Харьковской области нивелировала полтора украинских взвода и два пикапа. Группировка войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении отправила на небеса полторы роты украинских военнослужащих, БМП, четыре бронемашины, две САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-20. На Донецком направлении штурмовые отряды при поддержке тульских десантников, штурмовой авиации ВКС России, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем Южной группировки войск. Нанесли такой урон противнику: до 250 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, пять бронемашин, шесть автомобилей, гаубица Д-20 и склад боеприпасов 68-й пехотно-егерской бригады ВСУ. На Южно-Донецком направлении группировка войск «Восток» уничтожила до 65 украинских военнослужащих, БМП, две бронемашины, два пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30. На Херсонском направлении за сутки уничтожены две гаубицы Д-30.

Украинская разведка ждет весны как соловей лета

Кирилл Буданов, начальник Главного управления разведки Украины заявляет, что с апреля и до мая пройдут решающие сражения. Так и заявил в интервью Forbes: «С середины и до конца весны будут решающие бои. При том глава ГУР утвердительно ответил на вопрос, будет ли в ходе этих боев «решаться судьба всего конфликта». Так вот на что надеется Украина! Буданов ждет, что немецкие танки и американские ракеты помогут им сделать хорошую мину при плохой игре. Несколько раздутых персонажей из Франции, Польши и Германии в 19 и 20 веках думали примерно также. Однако все плохо кончили. Впрочем, знание истории никогда не было сильной стороной у паяцев.

Маленькие страны желают стать большими воителями

Полковник Дуглас Макгрегор, экс-советник главы Пентагона, полагает, что Польша, а также Эстония, Литва, Латвия и Финляндия в скором времени могут оказаться новыми сторонами конфликта на Украине. Он пояснил, что если Вашингтон решит использовать территорию Польши для запуска ракет или иных военных действий против российских сил, то «Варшава станет участником театра военных действий». А вслед за ней это коснется Прибалтики и Финляндии. Макгрегор уточнил, что финны и прибалты вряд ли разрешат США использовать свою территории как плацдарм для ударов по российским силам, а вот поляки могут рискнуть. Ну, кто не рисковал, тот трех разделов Польши не переживал.

В незалежной требуют запретить российскую игру

Александр Борняков, замминистра цифровой трансформации Украины, заявил, что власти незалежной потребуют у Sony, Microsoft и Valve запретить продажи компьютерной игры Atomic Heart российской студии Mundfish. Укрочиновник сообщил, что разработка игры происходила «на деньги, имеющие происхождение из попавших под санкции российских предприятий и банков»,

Еще в Киеве бояться угрозы «сбора данных» пользователей, а также «потенциального использования денег, привлеченных из покупок игры, на ведение боевых действий» против Украины. Борняков также указал, что разработчики Atomic Heart не выступили с публичным осуждением политики России. Из каких пробирок выскакивают эти овечки Долли?

Куда Вашингтон загоняет Киев

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что США заставляют киевский режим начать наступление на южном направлении. Рогов объяснил рвение Байдена попыткой заработать политические баллы перед избирательной кампанией, чтобы продемонстрировать себя в качестве вершителя мира. А знает ли американский лидер, что такое «южное направление»? Это все-таки не Кабул, не Багдад и даже не Гавана.

Украинские хакеры «атаковали» три российские области

Из-за хакерской атаки в трех регионах России по радио прозвучала ложная информация о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара. По данным МЧС, хакеры взломали серверы нескольких коммерческих радиостанций и запустили в эфир информацию о якобы объявлении воздушной тревоги. Власти Воронежской, Белгородской и Курганской областей также опровергли фейк об угрозе ракетного удара, который крутили сразу на нескольких радиостанциях. Вот что сообщили в правительстве Воронежской области: «Это сообщение является провокацией пособников киевского режима и не соответствует действительности. Обстановка в регионе — контролируемая и без происшествий. Убедительно просим воронежцев сохранять спокойствие и не поддаваться панике». А никто и не паниковал, кроме хакеров, чьи адреса вскоре стали известны…

Прокси-войной назвали конфликт на Украине в Минске

Сергей Алейник, замглавы белорусского МИД, сообщил, что конфликт в незалежной, значительно осложнивший международную обстановку, стал прокси-войной Запада против России. По его мнению, конфликт на Украине — результат политики Западных стран, в основе которой — «максимальный контроль за территориями и целыми народами, стремление обладать всеми мировыми ресурсами». Ну, про ресурсы мы вроде в курсе…

Американцы отправили Киеву особые бомбы

В рамках нового пакета военной помощи самостийной Вашингтон направили Киеву модифицированные бомбы Jdam-ER дальнего действия с GPS-наведением с дальностью полета, повышенной до 72 километров. Jdam-ER может быть прикреплен к неуправляемым бомбам весом до 907 килограммов. После сброса бомба раскрывает крылья и планирует до 70 километров. И Киев наивно планирует, что это им поможет.

Над Мариуполем сбили два украинских дрона

Над Мариуполем система ПВО уничтожила два дрона. В администрации города сообщили: «В ночь на 22 февраля вблизи Мариуполя был зафиксирован пролет двух неопознанных беспилотников. Система противовоздушной обороны своевременно зафиксировала цели и отработала по ним». Эти беспилотники стали беспризорниками.

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