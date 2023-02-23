Неравнодушные россияне собрали более 4 миллиарда рублей на помощь бойцам спецоперации и мирным жителям новых регионов

Каждая отправка техники и вещей в зону СВО для волонтеров - праздник. Фото: РИА Новости

В июне 2022 года в России стартовал проект Общероссийского народного фронта «Все для победы!». Он дал возможность всем россиянам принять участие в помощи военнослужащим, сделав один перевод. На данный момент удалось собрать более 4,2 млрд рублей.

Все собранные деньги были использованы на приобретение действительно необходимых в зоне спецоперации вещей. Активисты консультировались с руководством всех подразделений, чтобы обеспечить их самыми нужными вещами.

В частности, деньги шли на закупку теплых вещей, амуниции и техники для военнослужащих. Большую помощь проекту оказывают военные корреспонденты, журналисты и блогеры, которые объявляют и затем курируют сборы для конкретных подразделений или детских домов.

Например, совсем недавно был закрыт сбор, курируемый пранкерами Вованом и Лексусом. В поддержку 2-го армейского корпуса ЛНР собрано более 10 млн руб. Народный фронт приобрел на эти деньги средства связи: радиостанции, ретрансляторы, зарядные устройства, антенны, батареи питания, расходное оборудование - все в соответствии с пожеланиями командования корпуса.

В декабре были собраны средства на оборудование для военных госпиталей и подарки для медиков и бойцов.

- Низкий вам поклон за то, что встаете в одни ряды с героями страны. С теми, кто на передовой, с теми, кто стоит сейчас перед вами и оказывает бойцам медицинскую помощь, - поблагодарил представителей миссии Народного фронта командир аэромобильного медицинского отряда с позывным «Кавказ».

Еще один важный сбор запустил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц: новому подразделению 2-го армейского корпуса ЛНР требуются бензопилы, генераторы, буржуйки, средства связи, зимнее обмундирование, бронежилеты, автомобили повышенной проходимости. Помочь в приобретении этих важных вещей можно прямо сейчас.

Гуманитарную помощь на передовую отправляют целыми эшелонами. Фото: РИА Новости

АКЦИЯ

ОНФ начал работать на территории ЛНР и ДНР еще в феврале прошлого года.

Активисты помогали мирным жителям, привозили чистую питьевую воду и продукты, медикаменты. Акция «Все для победы!» была запущена для того, чтобы оптимизировать всю работу. Как рассказали в ОНФ, в среднем россияне вкладывают около трех тысяч рублей, многие перечисляют средства периодически. Также на собранные деньги удалось отправить сотни тонн гуманитарной помощи жителям новых регионов страны.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Кузнецов.

Руководитель Центрального исполкома ОНФ Михаил Кузнецов:

- Народный фронт с лета 2022 года смог собрать 4,2 млрд рублей в рамках проекта «Все для победы!», направленного на поддержку военнослужащих, а с февраля прошлого года удалось собрать и доставить более 9 тысяч тонн гуманитарной помощи.

Волонтеры - впереди!

В октябре прошлого года к Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ присоединились студенты учреждений среднего профессионального образования. Российское движение детей и молодежи «Движение первых», Российское содружество колледжей (РСК) поддержали инициативу молодежи и вместе запустили проект #Мырядом. В свободное от учебы время ребята шьют теплые вещи для российских военнослужащих: термобелье, толстовки, спальные мешки и другие необходимые на передовой вещи. Сейчас в швейный проект включены уже 17 400 студентов из 716 колледжей в 66 регионах страны. В рамках проекта #Мырядом изготовлено почти 32 тысячи изделий одежды, а также почти 94 тысячи единиц иных изделий (печи для обогрева бойцов в окопах, рюкзаки, маскировочные халаты, подсумки для аптечек).

Цифры Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Поддержку от волонтеров Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ с начала частичной мобилизации получили более трехсот тысяч семей военнослужащих и мобилизованных. Почти 80 тысяч семей взяты под шефство: добровольцы помогают им на регулярной основе.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко:

«Результат работы волонтеров не измеряется штуками, рублями или тысячами тонн гуманитарной помощи. Он измеряется спасенными жизнями, верой в людей, главным ощущением, что у нас в стране, как бы трудно ни было, ты не останешься один, потому что рядом всегда будут неравнодушные люди. Это бесценно. Благодаря работе добровольцев это ощущение передается огромному количеству людей. Ведь миссия движения - «#МЫ-

ВМЕСТЕ, чтобы никто не остался один». И еще одна важная вещь - благодаря волонтерам для миллионов людей в нашей стране была создана возможность внести свой вклад в общее дело».