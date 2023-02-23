Человек с могучей русской душой: Как спецоперация открыла стране певца SHAMAN

Песни Ярослава Дронова никого не могут оставить равнодушным. Фото: Владимир ВЯТКИН/РИА Новости

Ярослав Дронов, уроженец города Новомосковск (который находится в Тульской области), пытался прорваться к славе несколько раз. Выпускник факультета джазово-эстрадного пения Гнесинки в 2013 году участвовал в шоу «Фактор А», где на него обратила внимание Алла Пугачева. А в следующем году принял участие в «Голосе» - на слепом прослушивании к нему повернулись Пелагея и Дима Билан (он выбрал в качестве наставницы Пелагею, в итоге дошел до финала и занял второе место).

Вот только сказать, что Ярослав после этого стал знаменитым певцом, не получится. Знаменитым он стал в прошлом году, когда появилась его песня «Встанем». Премьера ее, так случилось, состоялась 23 февраля, за день до начала спецоперации.

«ВСТАНЕМ»

Пока еще с вами мы живы

и правда за нами,

Там сверху на нас кто-то смотрит

родными глазами.

Они улыбались, как дети,

и в небо шагали.

Встанем

И ближе к ним станем…

Песня - первая патриотическая в творчестве Ярослава - была посвящена героям Великой Отечественной. Но очень удачно срезонировала с настроением тысяч россиян. Через несколько месяцев она прозвучала - целиком! - в программе «Вести недели». На сегодняшний день у нее 37 миллионов просмотров на YouTube. А в январе 2023-го Николай Расторгуев сказал, что ее можно считать «гимном спецоперации».

А вскоре появилась песня с припевом «Я русский, я иду до конца // Я русский, моя кровь от отца // Я русский, и мне повезло // Я русский, всему миру назло…» Она тоже стала огромным хитом. Великий композитор Эдуард Артемьев в одном из последних своих интервью сказал: «Меня это очень сильно зацепило, и по-настоящему. SHAMAN обладает могучей душой. «Я русский» очень хорошая песня. И это большая радость, появление такого человека на нашей сцене».

После концерта в городском Доме культуры Геническа певца долго не отпускали мобилизованные бойцы из Воронежской области, которые несут службу на блокпостах в Херсонской области. Фото: Сергей МАЛЬГАВКО/ТАСС

А Ярослав, выступающий под псевдонимом SHAMAN, стремительно превратился в одну из главных звезд российской эстрады. В этом году он выступал в «Новогоднем огоньке» Первого канала сразу после поздравления президента и боя курантов - честь, которой удостаивались немногие.

Откуда взялся псевдоним SHAMAN? Просто поклонники считали его вокал каким-то шаманским, волшебным, писали об этом в комментариях. (На самом деле язычество Ярославу не близко - он исповедует православие и считает, что религиозные мотивы есть во всех его песнях, хотя бы в виде намека.)

В интервью «КП» он заявил: «Так получилось, что я пробивался самостоятельно. Мне из коллег по шоу-бизнесу никогда никто не помогал. Поэтому у меня контактов с ними никогда не было и нет. Я протоптал свою тропинку, и мне комфортно, потому что именно на ней встретился со своей аудиторией. И как ни странно, я продвигал и продвигаю свои песни через интернет». И еще: «Когда мне говорят, что, мол, у меня патриотическая песня, мне не очень нравится, что меня загоняют в категорию жанров. Потому что для меня это не патриотическая песня, а песня от души, это мое мироощущение…»

В начале 2023 года SHAMAN выступил в зоне специальной военной операции. Точнее, сначала спел перед ранеными в военном госпитале Подольска, а потом - перед военнослужащими в Херсонской области. «Ребята в ответ поблагодарили меня за выступление по-своему - дали приветственный залп в небо из своих автоматов и пулеметов», - написал он в своем telegram-канале.