Звезды, которые нас не предали: Что шоу-бизнес говорит о спецоперации

Владимир Машков.
Художественный руководитель театра Олега Табакова навещал раненых в госпитале имени Бурденко и говорил в интервью «КП»: «Боль наших солдат должна стать нашей. Мы должны разделить их тяготы. Их победа - наша победа».
Дмитрий Певцов.
Актер и депутат Госдумы назвал спецоперацию «священной» и призывал ввести жесткие санкции против артистов, выступивших против нее. Также он заявил: «Спецоперация - это то, что необходимо и без чего сейчас мы выжить не сможем. Она есть часть плана отделения России и Русского мира, русской цивилизации от тонущего «Титаника» Запада».
Никита Михалков.
Автор «Неоконченной пьесы для механического пианино» и «Утомленных солнцем» с самого начала высказался в поддержку СВО.
«Наши ребята там под пулями жизнью рискуют и товарищей своих теряют в бою ради Родины… Сейчас очень важна консолидация нашего общества, нужна общенациональная поддержка Вооруженных сил. Это очень важно для достижения конечного результата. Он в любом случае будет достигнут, здесь нет никаких сомнений. Но ребятам легче будет выполнять боевые задачи, если они будут чувствовать за своей спиной поддержку и дыхание Родины».
Александр Ф. Скляр.
Отвечая на вопрос журналиста «Победим ли мы в спецоперации?», лидер группы «Ва-Банкъ» сказал: «Конечно. Даже ни на секунду не сомневаюсь. И никто не должен сомневаться».
Стас Михайлов.
Певец в начале марта прошлого года заявил: «Россия никогда не вела войну с Украиной и никогда не будет воевать с украинским народом. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации. Она освобождает наших братьев от «людей», которые не могут ей управлять, от «людей», которые ведут ее в пропасть (...) В данный момент мы должны все объединиться и поддержать нашего президента, потому что у него сейчас очень непростое время - практически весь «прогрессивный Запад» объявил ему войну, а значит, и каждому из нас».
Евгений Плющенко.
Еще в начале марта прошлого года знаменитый фигурист заявил: «Мы должны сплотиться и поддержать нашу армию. Ребятам ой как сложно, ой как тяжело. Но мы победим».
Игорь Бутман.
В интервью джазмен сказал: «Лучше заниматься своим делом, а не с винтовкой бегать по Киеву. [Но] если припрет, конечно, придется брать оружие, что делать. Стреляю я неплохо».
Николай Басков.
Народный артист России еще в самом начале СВО заявил: «Цели объявленной операции: мирная жизнь в Донбассе, дефашизация и демилитаризация Украины, а значит - защита России от ставших очевидными военных угроз на ее границах. Это миротворческая операция, конец геноцида и предотвращение нападения на Россию. Дальше терпеть убийства русскоязычных граждан и наращивание военной и заявленной ядерной инфраструктуры, направленное на наше уничтожение, мы не имеем права».
Николай Расторгуев.
Вокалист группы «Любэ» и до начала СВО помогал Донбассу. А несколько месяцев назад заявил: «В такую лихую годину гражданин страны должен быть со своей армией всегда, со своей страной. Это основной постулат. Если, конечно, он настоящий гражданин».
Эдгард Запашный.
Артист цирка, знаменитый дрессировщик, писал колонки, в которых размышлял о спецоперации, записывал видео для российских бойцов: «Парни, держитесь. Я желаю вам всего хорошего, я благодарю вас за то, что вы делаете. Вы являетесь настоящим примером. Мужики, мы с вами».
Александр Емельяненко.
Боец смешанного стиля написал в соцсетях через несколько дней после начала СВО: «Россия не начинает войны, Россия их заканчивает! Мы взяли удар на себя, чтобы война в Донбассе наконец-то закончилась. Мы даем этот бой, чтобы воцарился мир. Сложные времена, сложные, но необходимые для общего будущего решения. Храни, Господь, всех украинцев и русских в эти дни».
Валерий Гергиев.
Легендарный дирижер отказался осуждать спецоперацию. После этого он лишился должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра, а в Милане руководство театра Ла Скала заменило его в опере «Пиковая дама» другим дирижером. Но решения своего руководитель Мариинки не изменил.