Звезды, которые нас не предали: Что шоу-бизнес говорит о спецоперации

Владимир Машков.

Владимир Машков

Художественный руководитель театра Олега Табакова навещал раненых в госпитале имени Бурденко и говорил в интервью «КП»: «Боль наших солдат должна стать нашей. Мы должны разделить их тяготы. Их победа - наша победа».

Дмитрий Певцов

Дмитрий Певцов.

Актер и депутат Госдумы назвал спецоперацию «священной» и призывал ввести жесткие санкции против артистов, выступивших против нее. Также он заявил: «Спецоперация - это то, что необходимо и без чего сейчас мы выжить не сможем. Она есть часть плана отделения России и Русского мира, русской цивилизации от тонущего «Титаника» Запада».

Никита Михалков

Никита Михалков.

Автор «Неоконченной пьесы для механического пианино» и «Утомленных солнцем» с самого начала высказался в поддержку СВО.

«Наши ребята там под пулями жизнью рискуют и товарищей своих теряют в бою ради Родины… Сейчас очень важна консолидация нашего общества, нужна общенациональная поддержка Вооруженных сил. Это очень важно для достижения конечного результата. Он в любом случае будет достигнут, здесь нет никаких сомнений. Но ребятам легче будет выполнять боевые задачи, если они будут чувствовать за своей спиной поддержку и дыхание Родины».

Александр Ф. Скляр

Александр Ф. Скляр.

Отвечая на вопрос журналиста «Победим ли мы в спецоперации?», лидер группы «Ва-Банкъ» сказал: «Конечно. Даже ни на секунду не сомневаюсь. И никто не должен сомневаться».

Стас Михайлов

Стас Михайлов.

Певец в начале марта прошлого года заявил: «Россия никогда не вела войну с Украиной и никогда не будет воевать с украинским народом. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации. Она освобождает наших братьев от «людей», которые не могут ей управлять, от «людей», которые ведут ее в пропасть (...) В данный момент мы должны все объединиться и поддержать нашего президента, потому что у него сейчас очень непростое время - практически весь «прогрессивный Запад» объявил ему войну, а значит, и каждому из нас».

Евгений Плющенко

Евгений Плющенко.

Еще в начале марта прошлого года знаменитый фигурист заявил: «Мы должны сплотиться и поддержать нашу армию. Ребятам ой как сложно, ой как тяжело. Но мы победим».

Игорь Бутман

Игорь Бутман.

В интервью джазмен сказал: «Лучше заниматься своим делом, а не с винтовкой бегать по Киеву. [Но] если припрет, конечно, придется брать оружие, что делать. Стреляю я неплохо».

Николай Басков

Николай Басков.

Народный артист России еще в самом начале СВО заявил: «Цели объявленной операции: мирная жизнь в Донбассе, дефашизация и демилитаризация Украины, а значит - защита России от ставших очевидными военных угроз на ее границах. Это миротворческая операция, конец геноцида и предотвращение нападения на Россию. Дальше терпеть убийства русскоязычных граждан и наращивание военной и заявленной ядерной инфраструктуры, направленное на наше уничтожение, мы не имеем права».

Николай Расторгуев

Николай Расторгуев.

Вокалист группы «Любэ» и до начала СВО помогал Донбассу. А несколько месяцев назад заявил: «В такую лихую годину гражданин страны должен быть со своей армией всегда, со своей страной. Это основной постулат. Если, конечно, он настоящий гражданин».

Эдгард Запашный

Эдгард Запашный.

Артист цирка, знаменитый дрессировщик, писал колонки, в которых размышлял о спецоперации, записывал видео для российских бойцов: «Парни, держитесь. Я желаю вам всего хорошего, я благодарю вас за то, что вы делаете. Вы являетесь настоящим примером. Мужики, мы с вами».

Александр Емельяненко

Александр Емельяненко.

Боец смешанного стиля написал в соцсетях через несколько дней после начала СВО: «Россия не начинает войны, Россия их заканчивает! Мы взяли удар на себя, чтобы война в Донбассе наконец-то закончилась. Мы даем этот бой, чтобы воцарился мир. Сложные времена, сложные, но необходимые для общего будущего решения. Храни, Господь, всех украинцев и русских в эти дни».

Валерий Гергиев

Валерий Гергиев.

Легендарный дирижер отказался осуждать спецоперацию. После этого он лишился должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра, а в Милане руководство театра Ла Скала заменило его в опере «Пиковая дама» другим дирижером. Но решения своего руководитель Мариинки не изменил.