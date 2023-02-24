"И чтобы жажду как-то усмирить, ты ел кровавый снег и пил из лужи": Стихи бойцов и волонтеров, от которых наворачиваются слезы

Анна Догилева. Фото: vk.com

Когда грохочут пушки, музы не всегда молчат. Все помнят знаменитые стихотворения, появившиеся во время Великой Отечественной войны - взять хотя бы «Жди меня» Константина Симонова или «Землянку» Алексея Суркова. И специальная военная операция порождает стихотворения. Иногда даже делает людей поэтами…

Мы выбрали трех авторов, которые пишут о боевых действиях.

Анна Догилева

34-летняя Анна - военкор и опытная поэтесса: у нее вышло уже семь книг. Причем жизнь она изначально собиралась посвятить химии. Русская по национальности, Анна появилась на свет в Харькове (и вспоминает, что уже в детстве дралась с одноклассниками-националистами, поклонниками дивизии СС «Галичина»). Потом училась в родном городе на химфаке, собиралась поступать в аспирантуру, но не получилось: к тому моменту два ее увлечения, поэзия и игры (компьютерные и ролевые) отнимали слишком много времени. И Анна попробовала себя в журналистике, а потом уехала с Украины в Россию, в Санкт-Петербург, в который влюбилась с первого взгляда.

Но вскоре в ее жизнь вошла война в ДНР и ЛНР. Она начала переписываться со своим знакомым, который командовал артиллерийской батареей, приехала к нему в Луганск на правах невесты - и узнала, что его застрелили. Это стало для нее страшной трагедией, у нее началась жесточайшая депрессия - она осталась в Луганске и там же хотела погибнуть. Но, по счастью, постепенно выкарабкалась. И начала писать статьи о боевых действиях.

В ее жизни было многое: брак со снайпером Андреем Куцким (Милославским), встреченным в Донецке (увы, брак был романтичным, но коротким, а в 2019 году Андрей погиб), переезд в Россию (по словам Долгаревой, она больше не могла смотреть на гибель мирных людей на поле боя), работа волонтером во время пандемии коронавируса… Периодически она ездила в Донбасс. И с началом спецоперации вновь превратилась в военного корреспондента.

Еще она собирает деньги на помощь российским бойцам. Был поразительный случай: она познакомилась с разведчиком, который дважды наступал на мину: в первый раз потерял ногу, во второй раз - протез, который ему установили. Новый протез был неудачным, были шансы, что он навсегда пересядет в инвалидное кресло. Анна объявила сбор средств - и нужная сумма (очень немаленькая) набралась за считаные часы. Теперь этот человек снова на передовой.

БАЛАКЛЕЯ, БАЛАКЛЕЯ,

ВЫБИРАЙ МЕНЯ СКОРЕЕ

В бесконечной болтанке

Раскалилась броня.

Со стрелковкой на танки -

Стрелкотня, стрелкотня.

Отражают удары

В незнакомую высь

Пацаны из Самары,

Из Уфы и Москвы.

Мины близко ложатся,

И устала рука.

Просит крепко держаться

Наш родной ВПК.

Незнакомая речка,

Осень и благодать.

Автомат да аптечка -

Не пора умирать.

Сергей Лобанов

Сергей Лобанов. Фото: vk.com

Сергею 33 года. Родился он на Сахалине, в городе Холмск, а после школы переехал в Ставрополь, где занимался (сейчас трудно поверить) современным танцем. А еще писал стихи. А потом стал десантником. И… основал в своем полку литературный клуб. (Кстати, среди его любимых поэтов - фронтовики: Эдуард Асадов, Константин Симонов, Илья Эренбург.)

В 2022 году он отправился на Украину, чтобы принять участие в спецоперации. И в этом же году его приняли в российский Союз писателей: рекомендации дали поэт Игорь Витюк и прозаик-маринист, капитан 1-го ранга Владимир Шигин. Приняли Сергея практически мгновенно - через несколько дней.

Это стихотворение, основанное на реальных событиях, было написано в июне 2022 года.

ТРИ ДНЯ

Посвящаю моему другу

Александру Луганскому

Ты выжил там,

где властвовала смерть.

Она тебя, мой брат, три дня пытала.

Ты мог бы сдаться, мог бы не терпеть,

Но для тебя погибнуть - было мало.

Израненный, средь дыма и огня,

Три дня лежал ты в поле у дороги,

Когда твои погибшие друзья

Уже в раю беседовали с Богом.

Ночами, в ожидании зари,

Боролся ты с чужой

февральской стужей.

И чтобы жажду как-то усмирить,

Ты ел кровавый снег и пил из лужи.

Бои гремели где-то в стороне:

Рвались снаряды, голосили мины.

Едва дыша, ты думал о жене

И некрещеном годовалом сыне.

На третью ночь тебя нашли свои.

Играло небо звездною картечью.

И даже громогласные бои

Не заглушали звуки русской речи.

...Живи, мой братец,

всем смертям назло.

Со временем затянутся все раны.

И знай, тебе не просто повезло -

У Бога на тебя другие планы.

Минометчик по прозвищу Чуваш

Чуваш. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Этот парень не член Союза писателей и не претендует на то, чтобы им стать. Его встретил под Угледаром в батальоне «Восток» военный корреспондент «Комсомолки» Дмитрий Стешин. Кто-то из бойцов сказал, что Чуваш пишет стихи. Дима попросил его прочитать самое любимое стихотворение на камеру. Он немного стеснялся, но прочитал. И видео, опубликованное на сайте KP.RU, посмотрело огромное количество человек: это - настоящая поэзия из окопов…

Холод режет, лязг металла

Раздается где-то рядом.

Мы сидим в окопе дружно,

Верим: скоро будет мир.

Через тернии к победе

Мы проложим себе путь.

Хоть нам всем сейчас непросто,

Дальше легче будет, друг.

Каждый русский - воин Божий,

Сердце пламенем горит,

Дело правое за нами,

Злобный враг будет разбит.

Сентябрь - октябрь 2022 года.