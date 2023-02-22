Герой спецоперации «Z» рядовой Марусов спас 10 раненых товарищей

Рядовой Егор Марусов и Сержант Данил Романов

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Предположения и предрассудки все расстраивают», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А а еще повторял: «Собственностью своею во всякое время жертвовать - правило высочайшей службы».

ВЫВЕЛ КОЛОННУ ИЗ-ПОД ОГНЯ

Сержант Данил Романов

«Колонна российских подразделений, в составе которой находился начальник аппаратной взвода связи Данил Романов со своими подчиненными, в районе моста через реку попала под массированный огонь со стороны украинских националистов. В ходе одного из залпов, мост, по которому должно было осуществиться выдвижение российских войск в заданный район, был разрушен, в результате чего российские подразделения оказались зажаты противником. Несмотря на постоянный плотный артиллерийский огонь националистов, экипаж под командованием Романова, проявляя мужество и самоотверженность, развернул комплексную аппаратную связи и обеспечил командование подразделений связью с вышестоящим штабом. По организованным каналам связи были оперативно уточнены задачи инженерным подразделениям по возведению понтонной переправы через реку, а также переданы координаты расположения сил противника, на основании которых по врагу был нанесен ответный огонь. Благодаря своевременно переданным координатам подразделения националистов были подавлены, а колонна после наведения переправы своевременно прибыла в заданный район без потерь».

СПАС 10 РАНЕНЫХ ВОИНОВ

Рядовой Егор Марусов

«В ходе специальной военной операции рядовой Егор Марусов неоднократно совершал рейсы на линию боевого соприкосновения, действовал в обстановке ведения боевых действий, интенсивного противоборства со стороны противника, в условиях применения артиллерийских систем, РСЗО и минометов. Подразделения украинских националистов, стремясь восстановить контроль над утраченными в ходе боя с ВС РФ территориями, предприняли попытку контрнаступления на позиции российской батальонной тактической группы, в составе которой действовал Марусов. В ходе боя, действуя смело и решительно, Егор выполнял задачи по эвакуации раненых военнослужащих с поля боя в безопасное место. Рискуя собственной жизнью, Марусов вывез 10 военнослужащих, получивших ранения, и укрыл их в безопасном месте, после чего, вернувшись на поле боя, продолжил отражать атаку врага.

По итогам боя контрнаступление боевиков было отбито. Смелые и решительные действия рядового Егора Марусова позволили спасти жизни российским военнослужащим».

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