Анатолий Карпов: «Мне больно оттого, что россияне и украинцы оказались в разных окопах»

Анатолий Карпов Фото: Иван МАКЕЕВ

Так получалось, что почти на всех ежегодных Посланиях президента Федеральному собранию я оказывался рядом с легендарным шахматистом, а ныне депутатом Государственной Думы Анатолием Карповым. Вот и в этот раз мы встретились в Гостином дворе, где выступал глава государства.. И, конечно, я не мог не поинтересоваться впечатлением от речи Владимира Путина.

- Ситуация непростая, - отметил Анатолий Карпов.- Положение страны на международной арене меняется. Сейчас вопрос стоит ребром: быть России или не быть. И это должны все понимать.

Нам надо рассчитывать на себя, и я это услышал.

- Если использовать выражение Бжезинского о том, что мир – великая шахматная доска, то какая сейчас позиция у России?

- На шахматной доске? Ну, так трудно оценить. Но есть очевидные вещи: какие-то бы переговоры с Западом сейчас ни шли, доверия нашим противникам нет. И это очень серьезно.

Конечно, Украину мы проглядели. И, наверное, политика по отношению к нашим соседям была не совсем продуманная.

Я Украину хорошо знаю. У меня там и школы шахматные есть, и друзья. С Одессой в дружбе с 1961 года. Представляете, 60 с лишним лет! В общем, не было у нас до распада СССР противостояния, а потом мы его проглядели.

- Мы восстановим прежние, дружеские отношения с украинцами?

- Я думаю, да. Но очень большое давление Украина испытывает с другой стороны. И, конечно, больно, что ближайшие соседи оказались в окопах друг против друга. Кроме Гражданской войны, я не знаю таких времен. И все-таки разум когда-то должен включиться.

Сегодняшнее выступление президента показало, что ситуация продумывается, она не остается без внимания, и это очень важно.

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