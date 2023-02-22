Фантазера Глуховского* осудят в Москве заочно

Уголовное дело в отношении фантазера направлено в Басманный районный суд Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

В Генпрокуратуре России утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Дмитрия Глуховского*. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.п. «в», «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации).

«По версии следствия, в период с 10 марта 2022 по 10 мая 2022 года Глуховский*, находясь за пределами Российской Федерации, разместил на своих личных страницах в социальных сетях личные публикации в виде текстовых записей и видеороликов, смонтированных с искусственно созданными доказательствами обвинения, содержащих под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о якобы совершении военнослужащими ВС РФ умышленных обстрелов и бомбардировок жилых домов, школ и больниц, массовых убийств мирных жителей и изнасилования несовершеннолетних украинских школьниц в ходе проведения специальной военной операции на территории Донецкой Народной Республики и Украины», - перечислили фантазии Глуховского* в Генпрокуратуре.

В ведомстве отметили, что в связи с тем, что Глуховский* скрылся от следствия и суда, находится за пределами России, он был объявлен в международный розыск. Суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

«Учитывая, что реальная возможность участия Глуховского* в уголовном деле отсутствует, а по уголовному делу выполнены все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие обвиняемого, судебное разбирательство будет проведено без фигуранта», - подчеркнули в Генпрокуратуре.

Уголовное дело в отношении фантазера Глуховского* направлено в Басманный районный суд Москвы. Его будут судить заочно. Как только Глуховский* пересечет границу России, он будет задержан.

*признан иноагентом на территории РФ