Сеймур Херш опубликовал новое расследование и признался «КП»: «Я еще пишу»

Сеймур Херш – американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Фото: EAST NEWS

Американский журналист, правозащитник Сеймур Херш опубликовал свое новое расследование, в котором привел доказательства того, что норвежские военно-морские силы имеют «давнюю историю сотрудничества с американской разведкой».

- Почему большая часть секретного планирования и обучения операции проходила в Норвегии? И зачем были привлечены высококвалифицированные моряки и техники норвежского флота? Простой ответ заключается в том, что норвежский флот имеет долгую и туманную историю сотрудничества с американской разведкой, - пишет в своей статье Херш. - Пять месяцев назад эта командная работа, о которой мы еще очень мало знаем, привела к разрушению двух трубопроводов по приказу президента Байдена, с международными последствиями, которые еще предстоит определить. А шесть десятилетий назад, как гласит история тех лет, небольшая группа норвежских моряков была замешана в президентском обмане, который привел к раннему — и кровавому — повороту во Вьетнамской войне.

Ранее журналист опубликовал итоги своего расследования, раскрывающего причастность США к подрывам ниток газопроводов «Северный поток». В своем расследовании Херш сообщал, что взрывчатку под газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» заложили американские водолазы в ходе учений НАТО летом прошлого года.

В Белом доме после этого заявили, что Вашингтон никак не причастен к диверсиям. А глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс лишь выразил сожаление, что публикации Херша «привлекают много внимания людей со всего мира».

KP.RU обратился к Сеймуру Хершу с просьбой об интервью. И получила от него ответ: «Я все еще пишу и пока избегаю общения. С немцами, китайцами и невероятным количеством журналистов из вашей страны. Я хочу, чтобы мои публикации говорили сами за себя, говорили во время тотального недоверия и поляризации. Не знаю, когда ситуация улучшится».

Сеймур Херш – американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии, а также премии за вклад в развитие свободной пресса Фонда средств СМИ в Лейпциге (ФРГ). Стал всемирно известен, когда во время Вьетнамской войны рассказал о бойне, учиненной американскими войсками во вьетнамской деревне Сонгми. Именно из его статей люди узнали о жестоком обращении военных США с иранскими заключенными в тюрьме «Абу-Грейб». В последние годы пишет для журнала «Ньюйоркер».