Почему на самом деле Россия останавливает участие в СНВ-3. Главные причины и закулисная игра

По СНВ-3 предусмотрено сокращение для каждой из сторон развёрнутых ядерных боезарядов до 1550 Фото: Министерство обороны РФ

Эта «информационная бомба», ставшая главной военной сенсацией последних дней, прозвучала в Послании Владимира Путина. Россия останавливает свое участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Почему принято такое решение? И к чему оно может привести?

Давайте разберемся.

1. КТО и когда заключил Договор СНВ?

Первый Договор СНВ-1 был подписан еще Михаилом Горбачевым и Джорджем Бушем в июле 1991-го, за три недели до путча ГКЧП.

Сейчас между Россией и США действует уже третья версия Договора — СНВ-3. Она была подписан в 2010 году Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Договор был рассчитан на 10 лет с возможностью продления еще на 5 лет.

И его действительно продлили - до февраля 2026 го.

2. Сколько ядерных боеголовок и ракет должно быть у каждой стороны? И сколько на самом деле?

По СНВ-3 предусмотрено сокращение для каждой из сторон развёрнутых ядерных боезарядов до 1550.

А межконтинентальных баллистических ракет, в том числе на подлодках и тяжёлых бомбардировщиках — до 700 единиц (понятно, что на каждой ракете может быть по несколько боеголовок, которые разделяются при подлете и поражают сразу много целей).

По данным американской инспекции, Россия имеет 527 ракет. И на них 1458 развернутых боеголовок.

У США, по данным российских инспекторов, было 598 ракет. И 1498 развернутых боеголовок.

Как видим, обе страны снизили свои ракетно-ядерные силы даже ниже планки Договора. Но небольшое превосходство было (да и остается) у США.

3. При чем тут Британия и Франция?

Путин в своем Послании упомянул, что в Договоре надо было бы учесть ядерное оружие не только США, но и других стран НАТО. А именно — Франции и Британии.

Почему?

Потому что в случае конфликта с Россией, Лондон и Париж расчехлят свои ракеты по первому же щелчку пальцев из Вашингтона.

По данным Стокгольмского института проблем мира, у Франции сегодня 101 ракета и 290 боеголовок. У Британии — 76 ракет и 225 боеголовок.

Если суммировать ядерные потенциалы США, Франции и Великобритании, то они, как видим, уже серьезно превосходят российский.

Причем, Британия и Франция не просто обладают ядерным оружием, а оно еще и нацелено на Россию.

Все это грубо нарушает принцип равной безопасности, записанный в том же Договоре СНВ-3. Но этот вопрос, поднимаемый Москвой, американцы до сих пор раз за разом оставляли за скобками.

4. Какие у нас претензии к США по этому Договору?

С самого начала действия СНВ-3 американцы пытались "химичить". Например, не позволяли нашим инспекторам в полном объеме проверить ядерные ракеты на атомных подлодках. Мол, и частичного осмотра достаточно. Затем отказывали россиянам в инспекции тех ядерных объектов, которые были заявлены (что противоречило положениям Договора).

В конце концов, эти издевательства надоели спецам в Минобороны РФ и в МИДе. Любопытная деталь: после продления СНВ-3, США ни разу не пустили нас к себе с ядерной инспекцией. Была информация, что состояние их ядерных сил шахтного базирования плачевно. Думаю, это и есть причина, почему нас не пустили. Видимо, не хотели, чтобы мы обнаружили, что у них не так все радужно, как они утверждают.

С другой стороны, США втихаря продолжили наращивать количество и ракет, и боеголовок. К концу 2020 года у них было 675 носителей и 1457 боеголовок. На все претензии российской стороны по этому поводу они лишь разводили руками. Ловчили и в другом.

Как ни бились наши эксперты, но не смогли переубедить американцев, что нечестно засчитывать в Договоре один тяжелый бомбардировщик за один ядерный заряд. Ведь фактически один борт может нести до 24 ракет или бомб. Тяжелых бомбардировщиков у США больше, чем у России, и реальное соотношение зарядов таким образом составляло 2100 для России, и около 2400 для США.

Но и это еще не все!

К 5 февраля 2018 года (контрольной дате по Договору) Россия свои обязательства по сокращению своих ядерных сил выполнила полностью. Американцы же пошли на ухищрения. В одностороннем порядке исключили из зачета 56 пусковых установок с подлодок «Трайдент-II» и 41 бомбардировщик В-52Н. Почему? США заявили, что переоборудовали их.

Кроме того, несколько шахт они обозвали «учебными» и тоже не стали включать их в зачет. Итог: США превысили разрешенное Договором количество ядерных носителей на 101 единицу.

А теперь еще больше. После 2018 года Москва неоднократно ставила вопрос о продлении СНВ-3, однако Белый дом пытался "реформировать" его в свою пользу - требовал от России, чтобы она включила в Договор все свои новейшие гиперзвуковые ракеты. Это бы лишило Россию возможности парировать ядерное преимущество США вкупе с Францией и Британией.

Тут важен и еще один момент: США и НАТО сегодня на Украине в открытую действуют против нас. Вслух заявляют, что их цель - поражение России. И при этом хотят наши ядерные объекты... контролировать. Нашли простачков!

5. Что за ядерную бомбу США хотят испытать? (о чем сказал Путин)

В своем Послании Путин заявил: «Некоторые деятели в Вашингтоне, нам это доподлинно известно, задумываются уже о натуральных испытаниях своего ядерного оружия, с учетом того, что в США идет разработка новых типов ядерных боеприпасов. Такая информация есть".

Действительно, в последние годы в США активно идут разработки ядерных зарядов малой мощности. Их хотят приспособить к гиперзвуковым системам (которые американцы тоже срочно делают, пытаясь в этом догнать Россию). Главная задача - такая ракета должна как можно быстрее достичь территории России, обойдя нашу систему противоракетной обороны.

У них уже есть проект 2-ступенчатой ракеты, которая разгоняла боеголовку так, чтобы она со скоростью в 5–6 раз быстрее звука достигала цели, уничтожая её прямым ударом. Сейчас они над этим проектом работают. Но одно дело теория, а другое - практика. Американцам важно понять, какой реальный эффект будет от взрыва такой боеголовки, которая в полете "ошпарится" бешеной температурой - до 3 тыс градусов.

США создают и супероружие против ядерного арсенала России. По их задумке, оно сможет поразить большую часть нашего атомного потенциала ещё до принятия Москвой решения о встречном ударе.

То есть, мы видим попытки американцев разработать такую схему ядерной войны, которая бы позволила им первыми нанести массированные удары по России, не опасаясь ответных.

6. Что можем испытать в ответ мы?

В этой ситуации, говорил в Послании Путин, "Минобороны и Росатом должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия. Первыми мы этого делать не будем, но если США проведут испытание, то и мы проведем". Очень возможно, тут был намек на совершенно новые и высокоточные ядерные боеприпасы различной мощности.

7. К чему все это может привести? Какие прогнозы?

Теперь, когда США заявляют, что их цель - «нанести России стратегическое поражение», а к этим угрозам присоединились и другие страны НАТО с ядерным оружием, дальнейшее соблюдение нами СНВ-3 с допуском американских инспекторов на наши атомные объекты не имеет никакого смысла.

В этих условиях Россия просто развязала себе руки.

И тут возникает вопрос: а есть ли опасность того, что мир переходит к новому витку ядерной гонки? Эксперты говорят: не Россия задает сегодня эти импульсы перехода к новому состоянию мироустройства, не мы разрушаем ядерный паритет. Это делают США.

8. А что за "штуку" мы уже поставили на дежурство неделю назад?

Об этом тоже обмолвился в Послании Путин. Можно полагать, что это про наш новейший стратегический ракетный комплекс шахтного базирования 5-го поколения "Сармат".

Заложенная в этой ракете технология «орбитальной бомбардировки» позволяет нанести удар по территории противника по суборбитальной траектории через Южный полюс Земли в обход развёрнутых американских противоракетных батарей THAAD. Используемые в этом изделии управляемые боевые блоки «Авангард» (Ю-71) не имеют равных себе в мире.