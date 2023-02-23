Ответный удар или радушное приветствие: что ждет военкомов Незалежной при встрече в окопах с мобилизованными украинцами

Военное ведомство всерьез пригрозило украинским военкоматчикам, что за невыполнение "плана по мобилизации" они будут сами направлены в зону спецоперации в качестве наказания

У мобилизованных ВСУшников появился шанс ответить тем, кто отлавливал их по магазинам и маршруткам, на остановках общественного транспорта и во дворах. Как сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, министр обороны Украины Алексей Резников приказал отправить на передовую сотрудников украинских военкоматов из 4-х областей. Марочко сообщил, что получил соответствующий документ от своих источников в Киеве.

- С целью качественного комплектования подразделений, выполняющих задачи в зоне боевых действий, приказываю, - отдает Резников приказ двум высшим по рангу военным начальникам: Командующему силами территориальной обороны Украины и Главкому ВСУ. - Проработать вопрос о формировании сводных групп из военнослужащих территориальных центров комплектования и социальной поддержки Черниговской, Ровенской, Днепропетровской и Сумской областей численностью до 120 человек каждая.

Вторым пунктом приказа обозначено, где их будут использовать – "для дальнейшей отправки в подразделения 14 ОТБр, 93 ОМБр, 24 ОМБр (отдельные танковые и мотострелковые бригады – прим. авт.), которые имеют низкий уровень укомплектованности".

А сотрудников военкоматов на оставляемых ими местах в тылу должны будут заменить военнослужащие, которые получили ранения или увечья, не позволяющие им сейчас воевать, временно освобожденных от военной службы по здоровью.

До 13 марта Резников приказал доложить ему об исполнении этого приказа.

Таким образом, косвенно подтверждаются приходившие ранее сведения о том, что военное ведомство всерьез пригрозило украинским военкоматчикам, что за невыполнение "плана по мобилизации" они будут сами направлены на линию соприкосновения в качестве наказания. В этих 4-х областях работа по отлову шла без особых истерик, там, в отличие от Одессы, не применяли ни маскировку по "Скорую помощь", не бегали с рейдами "охотники за головами", сотрудники военкоматов не маскировались ни под курьерскую доставку, ни под проституток, и в результате военкоматчики отправляются в зону спецоперации.

А теперь начнется самое интересное. Что произойдет, если бывшие "охотники" встретятся в окопах со своей бывшей "дичью"? Почему-то мне кажется, что они вряд ли подарят друг другу приветы, пироги и сушки и сядут мирно попивать чаек, или что там пошлет им командование с волонтерами.

И отсюда логично вытекает следующий вопрос: сколько из этих 480 военкоматчиков вдруг неожиданно окажутся негодными к военной службе, станут инвалидами и т.д. А то и обычными "самострелами". Как передают источники с Украины, Генштаб ВСУ крайне озабочен тем обстоятельством, что в последнее время количество ранений, полученных военнослужащими, выросло на 70%. Причем, что характерно, подавляющее большинство ранений составляют не осколочные, как ранее, а ранения от стрелкового оружия. И почти все из них – в руку или ногу.

Вопрос, что теперь предпримут сотрудники военкоматов в других областях? Собственно, у них ведь и выбора никакого нет.

… А военкома век недолог…

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Украине военнообязанный стоит дешевле свиньи: Военкомы Незалежной получают по 8 тысяч гривен за каждого мобилизованного

В Сети снова появилось много новых роликов о том, как сотрудники украинских военкоматов отлавливают потенциальных мобилизованных, придавая им кинетическое ускорение при погрузке в спецтранспорт. (подробнее)