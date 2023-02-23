Деньги государства должны идти не на содержание научной бюрократии, а на крупные проекты: Как будет развиваться отечественная наука дальше

роректор по научной работе МФТИ Виталий Баган. Фото: Александр Щербак/ТАСС

В выступлении главы государства науке было посвящено несколько тезисов.

1. Нельзя загонять фундаментальную науку в рамки «немедленного результата», поэтому государство будет “активнее поддерживать свободный творческий поиск ученых”.

2. В то же время ученые должны сосредоточиться на принципиально важных научных результатах. А бизнесу необходимо активнее вкладываться в науку.

Каких шагов научное сообщество ждет в связи с этим? Что должно измениться в системе управления наукой? О каких принципиально важных научных результатах идет речь? Что имел ввиду глава государства? Об этом мы решили спросить у проректора МФТИ по научной работе Виталия Багана.

Нужны не отчеты, а реальный поиск научных идей

- Речь вот о чем: мы должны уйти от ситуации, когда деньги, выделяемые государством на науку, являются формой поддержки научных сотрудников. И прийти к ситуации, когда государственное финансирование идет на конкретные крупные целевые программы, - говорит Виталий Анатольевич. - Чтобы было понятнее: в науке существует шкала уровня готовности технологий. Это общемировой стандарт. Шкала имеет отсечки от 0 до 9, где ноль - это, когда у вас есть только идея. И вы не знаете сработает она или нет. А девять - это ситуация, когда у вас техническая новинка продаётся в магазине за деньги. Соответственно финансирование науки, как правило, определяется этими уровнями готовности технологий. Во всем мире бизнес не готов вкладываться просто в идеи. Поэтому во всех странах на фундаментальной, поисковой стадии науку чаще всего финансирует государство. А когда проведены первичные исследования и есть результат, который можно внедрять - на этой стадии разработками начинает интересоваться не только государство, но и бизнес. И вот тут важно различать два тезиса президента. Первый тезис состоит в том, что нужно дать возможность учёным спокойно генерировать эти идеи и сделать пространство фундаментальной поисковой науки свободным от формальных показателей.

- Что вы имеете ввиду?

- Дело в том, что у нас эта часть в последнее время была сильно забюрократизирована. И учёные приучились сдавать отчеты, а не реально работать над поиском новых идей. Это не повсеместная ситуация, но это тот вектор, который нам нужно изменить. Как это делается? Государство определило ведущие научные центры и университеты, которые обладают необходимым потенциалом для ведения научной работы. Они должны получить максимальную творческую свободу с точки зрения управления и гибкости. Это касается перераспределения финансирования, открытия новых лабораторий и т.д Сейчас у нас все это сильно централизовано. С другой стороны на национальном уровне необходимо провести инвентаризацию и посмотреть, а что собственно изучают в различных уголках нашей необъятной Родины? Какие идеи годами проверяются, но не приводят к практическим результатам? И не получается ли так, что 15 разных научных коллективов заняты одной и той же задачей на протяжении десятков лет?

Бизнес вкладывается в искусственный интеллект

- А как будут заманивать частных инвесторов в науку?

- Конечно, у бизнеса сейчас не очень большие вложения. По вкладу частных инвесторов в науку мы кратно - в 5-7 раз - отстаем от других стран со сравнимым научным потенциалом. Это связано с тем, что нашим компаниям долгое время было невыгодно вкладываться в научные разработки. Они занимались освоением того задела, который уже имелся. В итоге, компании практически исчерпали разведанные запасы по научному потенциалу, а в новые исследования не вкладывались потому что не имеют необходимого горизонта планирования. Речь идет не обо всех компания. Есть очень хороший пример Росатома или ряда банков, которые заказывают большие исследования в области искусственного интеллекта. Они это применяют, например, в плане оценки кредитной способности клиентов. Сегодня сложно говорить о том, что бизнес в такой тяжёлое время возьмёт и начнёт думать на 10 лет вперед. Чтобы привлечь частников нужны механизмы, связанные с налоговыми льготами. Такие программы есть, например постановление Правительства №218 позволяет бизнесу вернуть примерно половину своих расходов на проведение научного исследования, которое дальше будет внедрено в производство. Но нам важно сейчас этот опыт масштабировать.

О контактах с зарубежными учеными

- Как обеспечить свободу творческого поиска если сокращаются возможности обмена идеями и сотрудничества с мировым научным сообществом? Что нужно сделать, чтобы Россия не была оторвана от мировой науки?

- Сейчас мы переживаем сложной период с точки зрения международного сотрудничества. Если говорить про МФТИ, то мы сумели сохранить примерно треть наших зарубежных партнёрств и контактов. Очень важно, чтобы не было необдуманных шагов с нашей стороны, когда мы закрываем нашим ученым возможность таких контактов. Наши коллеги на Западе и так находятся под сильным давлением. Такое сотрудничество надо всячески беречь и продолжать. С точки зрения обмена информацией и продвижения научных идей главным каналом являются публикации в международных научных журналах. Доступ к этим журналам нам пока не закрыт. Другой очень важный механизм - это участие в международных конференциях. Нас стали приглашать реже, но опять же двери до конца не закрыты. Нам надо поощрять наших учёных, чтобы они в таких мероприятиях участвовали и получали ещё не опубликованные научные результаты из первых уст.

Про Болонскую систему

- Отказ от Болонской системы это такой эмоциональный жест - не хотите с нами сотрудничать, ну и мы тоже не хотим? Или она нашей системе образования действительно не очень подходит?

- Я внимательно слушал президента. Мне кажется, у него тезис был такой: нам очень важно сохранить те лучшие достижения, которые в рамках болонской системы за последнее время были получены в России. И в то же время, не следует заниматься слепым копированием. На мой взгляд, сейчас речь не идёт о том, чтобы, например, полностью отменить бакалавриат. Нам имеет смысл сохранить систему “бакалавриат - магистратура - специалитет”. Потому что по каким-то направлениям более подходящим является специалитет, а по “каким-то “бакалавриат + магистратура”. Надо понимать что международные студенты даже из таких дружественных стран, как Китай, Иран, Индия могут просто перестать приезжать в Россию, если мы вдруг решим отменить систему с бакалавриатом. Потому что у них все вузы заточены именно под это. Кроме того, академический обмен студентами происходит и на уровне магистратуры, это значит, что если у человека нет диплома бакалавра, то он не сможет перейти в другой университет. И в этом смысле нам важно соблюсти баланс, чтобы не выплеснуть ребёнка вместе с водой.