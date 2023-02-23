Киев хочет зажечь серьезный конфликт через провокацию в Приднестровье

Зеленский, как нам кажется, хочет развязать Третью мировую Фото: REUTERS

Минобороны России выпустило официальное предостережение нынешней Украине от попыток устроить провокацию по захвату Приднестровской Молдавской республики. Приднестровье для Зеленского (и не только для него, но и для нынешней власти Молдавии) лакомый, как он считает, кусок.

- По имеющейся информации в ближайшее время киевский режим готовит вооруженную провокацию против Приднестровской Молдавской Республики, которая будет осуществлена подразделениями вооруженных сил Украины, в том числе с привлечением националистического формирования "Азов"*, - говорится в заявлении Минобороны РФ. - В качестве предлога для вторжения планируется инсценировка якобы наступления российских войск с территории Приднестровья. Для этого участвующие в постановочном вторжении украинские диверсанты будут переодеты в форму военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации.

- Министерство обороны России внимательно отслеживает ситуацию на границе Украины с Приднестровской Молдавской Республикой и готово к реагированию на любые изменения обстановки, - предупредила Москва.

Тема втягивания в вооруженный конфликт Молдовы в последние дни и недели все чаще используется "той стороной" в качестве дополнения к уже идущим боевым действиям. Украинский политик Алексей Арестович не удержался и тоже выступил на эту тему.

- Если Молдова попросит Украину, ВСУ возьмут Приднестровье за двое-трое суток, - похвалился он в своем выступлении.

Арестович, похоже, просто не знает других числительных, кроме 2 и 3. То он заявляла, что "ракет у России осталось на два-три обстрела", "снарядов у России осталось на две-три недели", и "Россия капитулирует через два-три месяца, а то и раньше".

Тем более, что повод для ввода украинских войск, как считает Арестович, уже имеется. Ведь Зеленский предупредил Санду, что русские хотят устроить переворот в Кишиневе. При этом украинские спецслужбы выстраивают версии "грядущей операции". Сначала говорили, что переворот устроит чеченский спецназ, засланный в Турцию под видом спасателей, который переоденется в спасателей из Молдовы и вернется в Кишинев под видом молдавского МЧС. Потом "легенда" операции изменилась, и русский спецназ уже должен был захватить аэропорт Кишинева для ввода войск из России. Как он мог бы это сделать даже теоретически, а главное – зачем, украинские "аналитики" почему-то не стали расшифровывать. Но Зеленский сообщил о коварных "планах Москвы", а Санду поблагодарила. Нет, понятно, что для Арестовича и украинских стратегов любая чушь – это голос разума, если преследует их цели. Но на такой бред не купились даже румыны, которые не против присоединить Молдову (но для них главное - цена вопроса) сегодня утром заявили, что никаких признаков подготовки агрессии против Молдавии со стороны России не наблюдает даже в масштабе намеков.

Приднестровье мешает Майе Санду полностью реализовать курс страны на Запад, для чего она и поставлена. Но Приднестровье, как считают в Киеве, способно ликвидировать дефицит снарядов к ствольной артиллерии и установкам РСЗО советских калибров, которые все еще пока составляют большую часть сухопутных вооружений ВСУ. Не производят в странах НАТО боеприпасов ни для калибра 122 мм., ни для 125 мм., ни для 152 мм. А в крупнейших складах боеприпасов, расположенных еще с советских времен на территории нынешнего Приднестровья, как говорят эксперты, хватит на три-четыре европейских сражения. Правда, они же утверждают, что большая часть их вряд ли годится для транспортировки, а другие специалисты говорят, что все более-менее значимое оттуда Россия успела вывезти. Но в Киеве же сидят такие упорные и упрямые, что пока сами на грабли не наступят и не получат по лбу, ничему не поверят.

Ну, а кроме того, там оперативная группа российских войск, там российские миротворцы, там есть и собственные ВС ПМР, так что у Украины вряд ли получится такой легкий марш по Приднестровью. Киев явно хочет разжечь пламя новой войны, рассчитывая, что стоит только поджечь, а потом все вокруг (и Румыния, и сама Молдова) волей-неволей ввяжутся. Тем самым в войну будет вовлечен блок НАТО. Не получилось с севера, через Польшу, его втянуть, так попробуем через Румынию.

Напрасные ожидания. Румынам уже не хочется, а когда они увидят ответ России на эту провокацию, им не захочется еще больше. А ответ совершенно точно будет, если Киев все же осмелится на эту провокацию. И Зеленский, как нам кажется, хочет развязать Третью мировую.

*«Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

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