Подорожали яйца, сосиски, водка и авиабилеты: Росстат посчитал цены за прошедшую неделю

В этот раз сильнее всего по стоимости поднялись куриные яйца Фото: Мария ЛЕНЦ

Индекс снизился, но кое-какие цены подросли. В этот раз сильнее всего по стоимости поднялись куриные яйца. По данным Росстата, в 71 российском регионе - на 0,1-4,2%. Овощи тоже подорожали - в среднем на 1,2%. Но тут сказывается сезонность. На прошедшей неделе рекордсменом стал лук репчатый, прибавив почти 7% (подробнее в «Только цифры»), и помидоры (+4%). Зато огурцы снизились на 2,1%, а капуста белокочанная – на 0,8%.

В то же время снизились цены: на муку пшеничную и макаронные изделия – на 0,7%, крупу гречневую и вермишель – на 0,5%, мясо кур, колбасы вареные, молоко стерилизованное, чай черный – на 0,4%, масло подсолнечное и рис – на 0,3%, рыбу мороженую, сметану, смеси сухие молочные для детского питания, печенье – на 0,2%, говядину, баранину, масло сливочное, соль поваренную – на 0,1%.

Если говорить о медикаментах, то стал дороже анальгин отечественного производства – на 0,4%, а корвалол и эргоферон снизились на 0,5%.

Что еще? Сухие корма для домашних животных, спички, мыло хозяйственное и подгузники детские тоже подросли в цене, но не значительно – не более 0,4%. Зато порошки стиральные, зубные пасты, туалетная бумага и прокладки чуть подешевели.

Цены на бензин автомобильный практически не изменились, дизельное топливо – снизились на 0,2%.

Авиабилеты выросли на 5,5%. В этом сказался спрос, немало людей на прошлой неделе покупали билеты на самолет, чтобы улететь на праздники.

Чего ждать? Не за горами весна, а значит еще больше подорожают овощи-фрукты. Ползет вверх курс доллара, это тоже скажется на повышении цен.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Что стало дороже за прошедшую неделю:

- яйца куриные – на 1,1%,

- сосиски, сардельки – на 0,8%,

- консервы мясные для детского питания – на 0,7%,

- водку – на 0,3%,

- лук репчатый – на 6,9%,

- помидоры – на 4,0%,

- бананы – на 3,8%,

- свекла столовая и картофель – на 1,0%,

- морковь – на 0,7%,

- яблоки – на 0,6%.