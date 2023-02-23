Минобороны России уничтожило резервы и склад ВСУ на станции Углесборочная

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил об уверенном продвижении Группировки войск Вооруженных Сил России в зоне проведения специальной военной операции и потерях в рядах ВСУ за сутки: на Купянском направлении потери противника составили до 55 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском около 85, на Донецком направлении в результате наступательных действий штурмовых добровольческих отрядов при поддержке подразделений псковского соединения Воздушно-десантных войск, ударов авиации и огня артиллерии «Южной» группировки войск ликвидировано свыше 210 наемников киевского режима.

Генерал-лейтенант также сообщил о комплексном огневом поражении ВСУ на Южно-Донецком направлении, где оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск «Восток» уничтожено более 105 украинских националистов в пунктах Водяное, Угледар и Доброволье Донецкой Народной Республики, а также на железнодорожной станции Углесборочная.

В боях наши воины также сожгли десятки танков, бронемашин, гаубиц, самоходок, а также семь складов с боеприпасами ВСУ.

В то же время нашими ракетными войсками и артиллерией разбиты: радиолокационная станция обнаружения маловысотных воздушных целей 35Д6 в Красном, 97 артиллерийских подразделений на огневых позициях, а также живая сила и техника в 128-ми районах.

Конашенков отметил боевую работу подразделений противовоздушной обороны, которые сбили самолет Су-25 ВВС ВСУ у Кизомыс Херсонской области, а также 9 беспилотников.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

387 - самолетов.

210 - вертолетов.

3222 - беспилотных летательных аппарата.

405 - зенитных ракетных комплексов.

7994 - танка и другие боевые бронированные машины.

1038 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

4189 - орудий полевой артиллерии и минометов.

8501 - единица специальной военной автомобильной техники.